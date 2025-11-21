Tirrenia ospita la Festa Regionale Anva Confesercenti: domenica un grande mercato straordinario

Written by admin• 8:59 am• Tirrenia, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA – Domenica 23 novembre Tirrenia accoglierà la Festa Regionale Anva Confesercenti, che porterà sul litorale pisano un grande mercato straordinario con ambulanti provenienti da tutta la Toscana. L’iniziativa, organizzata da Anva Confesercenti Toscana con il patrocinio del Comune di Pisa, animerà la località dalle 8 alle 19, trasformandola in una vetrina a cielo aperto dedicata alle eccellenze del commercio ambulante regionale.

In mostra il meglio dell’offerta toscana: artigianato di qualità, specialità gastronomiche, abbigliamento, accessori e prodotti selezionati frutto di esperienza e creatività.

Soddisfazione da parte di Mirco Sbrolli, presidente Anva Pisa Confesercenti:

«Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che valorizza il lavoro e la dedizione degli ambulanti toscani. La Festa Regionale Anva premia un settore che ogni giorno affronta sfide e cambiamenti con professionalità. Portare l’evento a Tirrenia significa dare valore al territorio e offrire una giornata di partecipazione per cittadini e visitatori. Ringraziamo il Comune di Pisa per il supporto e invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa che celebra tradizione, qualità e impegno.»

La giornata sarà un’occasione per passeggiare tra gli stand, scoprire prodotti unici, fare acquisti in vista delle festività e vivere Tirrenia in un clima vivace anche nel periodo invernale. Confesercenti e Anva invitano residenti, famiglie e turisti a partecipare numerosi.

