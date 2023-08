A Perignano al via l’undicesima edizione della Festa Rossa

Scritto da admin• 1:31 pm• Perignano

PERIGNANO – Dal 10 al 15 di Agosto torna la Festa Rossa a Perignano, presso lo spazio Sandro Pertini in via Risorgimento, 1.

Giunta oramai alla sua undicesima edizione, torna la Festa Rossa organizzata dall’Associazione Politico Culturale La Rossa di Lari.

L’evento, come di consueto, avrà luogo presso il bel parco verde dello Spazio Sandro Pertini di Perignano, Casciana Terme Lari, Pisa, da giovedì 10 Agosto a martedì 15 Agosto, ogni sera a partire dalle ore 17.30.

Interamente organizzata e gestita da volontarie e volontari, auto-finanziata ed eco-sostenibile, la Festa Rossa, come sempre ad ingresso gratuito, offrirà concerti e dj set, dibattiti, Red Talks e approfondimenti su tematiche di rilevante attualità, animazione e spettacoli per bambini, mostre, live painting, ed ospiterà stand e banchetti di associazioni della zona. Presenti anche un ristorante a Km zero dove gustare prodotti tipici del territorio, pizzeria, bar e birreria. Saranno inoltre presenti mercatini, un free camping per ospitare chi vorrà fermarsi a dormire in tenda e un’area camper all’esterno, nell’ampio parcheggio.

I dibattiti inizieranno alle ore 18 nella zona bar ed affronteranno, grazie all’intervento di eminenti esperti, argomenti come la crisi climatica, la guerra in Ucraina, l’inquinamento dei nostri territori ed altro ancora. In aggiunta, le sere di sabato 12 e domenica 13, a partire dalle 21.30, si svolgeranno nella zona palco i Red Talks con Sara Reginella, autrice e documentarista e con Dario Salvetti, del Collettivo di fabbrica ex GKN.

Dalle ore 22 sarà possibile assistere, sempre gratuitamente, nella zona spettacoli, a live con nomi del calibro di Skiantos, Meganoidi, Marlene Kunz, Piotta, Sick Tamburo, Not Moving, Marco Rovelli, Appaloosa, Malasuerte Fi*Sud e tanti altri. A seguire djset a chiudere ogni serata nell’area bar con tra gli altri, Dome La Muerte.

Dalle 19.30, presso lo spazio bambini, si svolgeranno spettacoli, letture animate, musica e bolle di sapone per grandi e piccini e per due sere si potrà assistere al Circusbandando di Paco Paquito e Celestina.

Il 12 e 14 Agosto, alle ore 15.00 e alle ore 18.00, si potrà partecipare alle attività dell’atelier del gruppo MA SIAMO MATT@ La Rossa, per sperimentare che “da vicino nessuno è normale”.

Infine, tutte le sere sarà presente un banchetto dove poter informarsi e firmare per le leggi di iniziativa popolare per l’introduzione del salario minimo di 10 euro e sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Per altre informazioni e anche per dare la disponibilita’ come volontari, sono a disposizione il numero 3498488204 e gli altri contatti.

