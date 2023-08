Il Comune premia gli sportivi Pisani più meritevoli

Scritto da admin• 3:33 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Cerimonia di premiazione martedì 8 agosto alle ore 12 a Palazzo Gambacorti per diversi atleti pisani che nel corso del 2023 hanno dato lustro alla città conquistando importanti risultati nelle rispettive discipline sportive.

Ad accogliere gli atleti in Sala delle Baleari e a consegnare loro un riconoscimento sono stati il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa e l’assessore alla disabilità Giulia Gambini.

“Esprimo un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e della città per gli straordinari risultati che avete ottenuto grazie ad impegno e sacrifici quotidiani – ha detto il sindaco Michele Conti. Risultati che ci rendono orgogliosi e che rappresentano un successo per tutta la nostra comunità, in quanto portano in alto il nome di Pisa in Italia e nel mondo e ci spingono ad aumentare l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione delle politiche sportive a sostegno delle associazioni del territorio. Un ringraziamento particolare infine alle atlete della Dream Volley che anche quest’anno si confermano come una eccellenza nell’ambito delle discipline paralimpiche”.

Di seguito l’elenco degli atleti premiati dall’Amministrazione:

Gabriele Cimini, schermidore, vincitore dell’oro nella spada a squadre ai campionati mondiali di Milano 2023.

Luca Mammini, bodybuilder, a giugno ha conquistato a Torino il titolo di campione del mondo CIBB nella categoria over 60.

Matilde Orsetti, della Canottieri Arno, che dopo il titolo europeo 2023 ha conquistato anche un argento mondiale di canottaggio nel 4con sulle acque del Nautical Stadium Olympic d’Ile-de-France, complesso sportivo a Vaires-sur-Marne che sarà sede delle regate olimpiche di Parigi 2024.

Eva Ceccatelli e Federica Manca in rappresentanza della squadra di Sitting Volley del Dream Volley che quest’anno hanno conquistato il sesto scudetto e un bronzo alla Euroleague in Polonia

Presente in Sala delle Baleari anche una delegazione della Canottieri Arno composta da Emma Cuzzocrea – che ha conquistato diverse medaglie ai campionati mondiali ed europeiunder 19 ed under 23, laureandosi campionessa europea under 19 nel quattro senza nel 2022, e da poco vincitrice di una borsa di studio per meriti sportivi in un college degli Stati Uniti – Aurora Bachini e Nina Frati che si sono recentemente aggiudicate la medaglia di bronzo alla Coupe della jeunesse 2023 che si è svolta ad Amsterdam nel mese di luglio.

