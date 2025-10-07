A Palazzo Blu la presentazione del volume “Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni”

Written by admin• 9:42 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 10 ottobre, appuntamento in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, per la presentazione del volume ‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, curato dal professor Andrea Mariuzzo del Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia (edizioni White Book).

Il volume raccoglie testi e immagini della mostra fotografica ‘‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, che sarà aperta al pubblico dall’11 ottobre a Palazzo Blu e che offre un racconto per immagini sulla storia delle istituzioni accademiche pisane negli ultimi cento anni e su quanto il loro sviluppo abbia profondamente influenzato la vita e l’identità della città.

All’evento, che ha inizio alle ore 17.00 ed è aperto al pubblico, saranno presenti Cosimo Bracci Torsi, presidente della Fondazione Pisa, Andrea Mariuzzo, curatore del volume e della mostra, Michele Mariani, vice presidente della Fondazione Pisa e Daniele Menozzi, curatore del ciclo di incontri di approfondimento storico sulle istituzioni universitarie, legato alla mostra, che prende il via a partire da domenica 12 ottobre.

Il primo incontro del ciclo, che prevede cinque appuntamenti da ottobre a dicembre 2025, ha per titolo ‘Le istituzioni universitarie pisane dall’unità a oggi’, ed è con il Prof. Andrea Mariuzzo. L’evento è aperto al pubblico con prenotazione del posto su eventbrite.it ed avrà inizio alle ore 11.00.

Last modified: Ottobre 7, 2025