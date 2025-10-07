Premio Europa 2025: a Pisa la XIX edizione del concorso letterario dedicato alle donne del giallo e del noir

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17:00, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti (Pisa), si terrà la cerimonia di premiazione della XIX edizione del Premio Europa, l’unico concorso letterario italiano a partecipazione gratuita riservato alle autrici di racconti gialli e noir.

La presidente del Premio Paola Alberti e l’assessora comunale alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro premieranno le vincitrici Mariacristina Pettorini e Rossana Giorgi, entrambe di Lucca, risultate ex aequo rispettivamente con i racconti Festa di primavera insanguinata e La spagnola. Saranno inoltre segnalati i racconti Martina, di Chiara Zanobini (San Giuliano Terme), e Un atto sacrilego, di Anna Corrado (Novara).

Il Premio, diretto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti, è organizzato dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it) e dal Gruppo Internazionale di Lettura, con il patrocinio del Comune di Pisa. La giuria, presieduta dalla stessa Alberti, è composta da Rita Biancheri (già docente di Sociologia all’Università di Pisa), Maria Paola Ciccone (presidente del Gruppo Internazionale di Lettura) e Chiara Patarino (scrittrice, comunicatrice e autrice di narrativa per ragazzi).

Come da tradizione, il Premio Europa non si limita a celebrare le vincitrici del concorso letterario, ma riconosce anche figure che si distinguono per l’impegno nella promozione delle pari opportunità e della letteratura di genere. Tra gli ospiti d’onore dell’edizione 2025 ci sarà Gloria Borghini, editrice che, insieme alla sorella Alessandra, guida la storica ETS Edizioni di Pisa. La casa editrice, attiva da oltre sessant’anni, si è contraddistinta per l’ampia offerta di collane interdisciplinari e scientificamente rigorose, rivolte a un pubblico sempre più vasto.

Le letture dei racconti saranno affidate all’attore Carlo Emilio Michelassi, mentre la pittrice pisana Michela Marinai presenterà alcune sue opere dedicate al mondo femminile.

Appuntamento a Pisa, sabato 11 ottobre, alle ore 17:00, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

