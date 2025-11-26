A Palazzo Blu incontro su “Dopo il ’68 : l’avvento dell’Università di Massa”

Written by admin• 12:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 30 novembre, evento di approfondimento in auditorium sui temi della mostra fotografica ‘Università nel ‘900’

PISA – La mostra fotografica ‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, in corso a Palazzo Blu di Pisa, prosegue il suo percorso anche con gli incontri di approfondimento sui nodi storici del rapporto tra istituzione universitaria e società contemporanea.

Dopo le prime tre conferenze, il prossimo appuntamento è per domenica 30 novembre con l’incontro su ‘Dopo il ’68 : l’avvento dell’Università di massa’, a cura di Simona Sallustri, docente di storia dell’educazione e della pedagogia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

La conferenza intende ripercorrere le tappe che dal ’68 portarono a nuovi assetti del sistema universitario italiano, di cui è emblema la liberalizzazione dell’accesso alle facoltà universitarie. Il ciclo che si apre nel 1968 e si chiude a fine secolo non racconta solo la lunga transizione dell’università italiana da luogo elitario a istituzione di massa, ma anche la sua trasformazione da spazio nazionale a elemento di un più ampio spazio europeo e globale dell’istruzione. Al contempo, la democratizzazione degli accessi al sapere, pur restando incompiuta, si accompagna a una progressiva managerializzazione dell’istituzione universitaria. In questo equilibrio instabile tra diritto all’istruzione e logiche di efficienza, tra emancipazione e selezione, si riflette ancora oggi l’eredità del Sessantotto e delle sue contraddizioni.

L’evento si terrà nell’auditorium alle ore 11.00, ad ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it. Per info palazzoblu.it

