A Palazzo Blu arriva Francesca Dini curatrice della mostra “I Macchiaioli”

PISA – Sarà Francesca Dini, curatrice della mostra ‘I Macchiaioli’, l’ospite del prossimo evento di approfondimento dell’esposizione in corso a Palazzo Blu. Professoressa e storica dell’arte, esperta tra le più autorevoli di questo movimento,

Dini sarà a Pisa giovedì 16 febbraio per un incontro in auditorium dal titolo ‘I Macchiaioli. Il commento curatoriale. La mostra di Palazzo Blu: una opportunità preziosa per un inedito itinerario storico-critico tra i capolavori del movimento toscano’.

Partendo dalla nascita del gruppo di lavoro in seno al fiorentino Caffè Michelangelo, verranno ripercorsi i tempi strettissimi dell’avanguardia macchiaiola e il suo procedere sulla via della luce, per riscoprire la magia dei luoghi che la pittura dei Macchiaioli ha reso mitici, Castiglioncello, Piagentina, il Golfo di La Spezia. Verrà proposta una riflessione sulla reale collocazione della vicenda macchiaiola nel contesto europeo del tempo, aspetto che la mostra di Palazzo Blu ha per la prima volta ha evidenziato, anche con l’ausilio di opere inedite. Il tutto circostanziato attraverso i dipinti, le vicende biografiche degli artisti, dei fiancheggiatori, dei collezionisti loro contemporanei.

L’esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni, racconta l’avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che – desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si sono formati, sotto l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – giungono in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana. In mostra oltre 120 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, di Milano, la Galleria d’Arte Moderna – Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’evento avrà inizio alle ore 17. Per info palazzoblu.it

