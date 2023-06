A Marina di Vecchiano arriva VolontariAmo

Scritto da admin• 3:23 pm• Vecchiano, Attualità, Tutti

MARINA DI VECCHIANO – Arriva a Marina di Vecchiano VolontariAmo, il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM. Lo scorso mercoledì 5 giugno, 17 colleghi e colleghe di Banco BPM hanno partecipato al progetto Beach Litter di Legambiente, da cui sono stati coordinati, presso la spiaggia di Marina di Vecchiano.

L’iniziativa serve a monitorare lo stato di salute dei litorali marini, delle spiagge lacustri e degli argini dei fiumi, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche e fornendo una misura sull’interessamento delle comunità affinché l’ambiente venga rispettato.

La spiaggia di Marina di Vecchiano, all’interno del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, è lunga circa 4 km. È circondata dalla pineta e dalla macchia mediterranea delle riserve naturali di Bocca di Serchio e della Bufalina che arrivano fino a Torre del Lago Puccini. Rappresenta uno dei rari tratti di arenile in Toscana rimasto praticamente incontaminato, dove si può ancora osservare un ecosistema di rara bellezza fatto di dune sabbiose e vegetazione che resiste ai venti marini. In questa area scorre il fiume Serchio, uno dei principali fiumi della Toscana, il terzo della regione per lunghezza (111 km) dopo l’Arno e l’Ombrone.

I colleghi e le colleghe di Banco BPM si sono occupati della pulizia della spiaggia raccogliendo un totale di 1121 rifiuti, di cui il 95,7% polimeri artificiali. Nello specifico sono stati raccolti: 550 pezzi di polistirolo, 200 pezzi di plastica, 50 pezzi di cotton fioc, 80 mozziconi, 6 siringhe, 12 pezzi di organico, 15 sacchetti di plastica.

Scopo della giornata è stato inoltre sensibilizzare i partecipanti sull’impatto delle microplastiche, che quotidianamente tutti utilizziamo, sull’ambiente.

Volontariamo è il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM nato nel 2017, che coinvolge i colleghi della Banca permettendo loro di collaborare con diverse organizzazioni no-profit,

dislocate su tutto il territorio nazionale. Grazie a questo progetto tra il 2021 e il 2022, sono state svolte 5.748 ore di volontariato di impresa.

Last modified: Giugno 7, 2023