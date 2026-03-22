Written by Marzo 22, 2026 2:52 pm Pisa SC

Oscar Hiljemark: “Sapevamo che sarebbe stato difficile. La nostra mentalità non cambia nelle prossime gare”

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“Il Como è una delle squadre più forti d’Italia”

COMO – Nell’immediato dopo gara le parole di Oscar Hiljemark ai microfoni di DAZN. Difficile per il tecnico commentare un 5-0 ma il mister svedese lo fa con molta lucidità.

Sapevamo che era una gara molto difficile contro una delle squadre più forte d’Italia, ci abbiamo provato, certo il risultato è molto duro oggi. Secondo me abbiamo iniziato bene nei primi 15 minuti, poi abbiamo regalato il primo gol. Loro a quel punto aprivano molto bene il campo ed è diventata una gara complicata

La nostra mentalità non cambia nelle prossime partite, macano ancora otto partite, cinque contro squadre come noi e tre con squadre che hanno altri obiettivi, cercheremo di affrontarle bene“.

Last modified: Marzo 22, 2026
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