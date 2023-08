Scritto da admin• 4:37 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Nel giorno di Ferragosto Squadra di Vigili del Fuoco di Pisa al lavoro sul Viale D’Annunzio per un incendio che ha visto coinvolte sette roulotte.



La strada è stata chiusa al traffico veicolare per alcune ore. La circolazione è ripresa nelle prime ore della serata.



L’inteevento è stato delicato e rilevante vista la presenza di numerose bombole di gas GPL.



Sul posto anche due autobotti in appoggio. Le cause sono ancora in fase di accertamento

Last modified: Agosto 15, 2023