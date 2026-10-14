A Cascina torna “Domenica a Teatro”: 19 spettacoli per bambini e famiglie

Written by Redazione• 10:57 am• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

La rassegna parte il 18 ottobre alle 17 con “I Musicanti di Brema”, tra musica dal vivo e comicità. Appuntamenti fino a marzo.

CASCINA – Diciannove appuntamenti da ottobre a marzo per scoprire il teatro insieme ai propri bambini. Alla Città del Teatro di Cascina riparte “Domenica a Teatro”, la rassegna dedicata alle famiglie e ai piccoli spettatori.

Il primo spettacolo, domenica 18 ottobre alle 17 nella sala Margherita Hack, sarà “I Musicanti di Brema” di Accademia Perduta Romagna Teatri, una rilettura della fiaba dei Fratelli Grimm rivolta ai bambini dai 3 anni.

L’asino, il cane, il gatto e il gallo, ormai considerati inutili dai loro padroni, partono insieme alla ricerca di una nuova vita. Il viaggio diventa un racconto di amicizia e collaborazione, nel quale le differenze si trasformano in una risorsa per affrontare le difficoltà.

Marco Cantori e Giacomo Fantoni porteranno in scena la storia attraverso teatro d’attore, musica dal vivo e comicità. Lo spettacolo dura 45 minuti, con musiche di Diego Gavioli, Marco Cantori e Giacomo Fantoni.

La stagione proseguirà intrecciando teatro di figura, danza, clownerie, oggetti e ombre. Accanto ai classici “Hansel e Gretel” e “Cenerentola”, il cartellone proporrà storie contemporanee come “Cuor di Coniglio”, “Notturna” e “Roar”, con proposte per diverse fasce d’età.

Biglietti disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del teatro, in via Tosco Romagnola 656. Informazioni al 050 744400, via e-mail a biglietteria@lacittadelteatro.it e su www.lacittadelteatro.it.

Last modified: Ottobre 14, 2026