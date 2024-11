Pontedera ottiene 475.000 euro dal PNRR per il restyling della palestra del Romito

Written by admin• 12:50 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Pontedera continua a beneficiare dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con un totale di finanziamenti che, ad oggi, sfiora i 16 milioni di euro sul territorio. Proprio in queste ore è arrivata la notizia ufficiale dell’approvazione di un altro progetto presentato dagli uffici comunali: quello per il ripristino e la messa in sicurezza della palestra del Romito.

Il finanziamento ottenuto ammonta a 413.000 euro, con la possibilità di un incremento di 62.000 euro in caso di aumento dei prezzi, per una somma totale massima di 475.000 euro.

L’importo sarà destinato a lavori di miglioramento e messa in sicurezza della struttura, sia nelle parti esterne che interne. Per quanto riguarda l’esterno, l’Amministrazione aveva già avviato interventi precedenti su pannellatura e copertura. Ora, il progetto prevede un ulteriore step di miglioramento, che include anche la sostituzione totale degli infissi, che verranno rimossi e sostituiti con nuovi.

Tuttavia, è la parte interna che subirà le modifiche più rilevanti. Il progetto prevede il rifacimento completo degli spogliatoi, per adeguare la struttura agli standard richiesti per le attività sportive, l’ammodernamento degli impianti elettrici e di riscaldamento, il rifacimento del pavimento e la sostituzione delle attrezzature.

“Si tratta di un risultato importante e di un riconoscimento alla qualità del lavoro fatto nella progettazione – ha dichiarato il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi – Con il finanziamento per la palestra del Romito, portiamo a termine un altro intervento significativo per il territorio, in ambito sportivo e scolastico. Grazie ai fondi PNRR, inoltre, sta sorgendo il nuovo PalAcqua nella zona di Fuori del Ponte, così come il Polo 0-6. Pontedera ha già visto realizzarsi numerose opere pubbliche grazie a progetti finanziati dal PNRR.“

“Questo intervento di ripristino e messa in sicurezza garantirà una palestra sicura, moderna ed efficiente al servizio della frazione e della comunità – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Belli – Un ringraziamento ai nostri uffici e tecnici per il continuo impegno nel portare avanti questi lavori.”

