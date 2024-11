“Passioni di famiglia”: il racconto vincitore del contest Archivissima scritto dagli alunni della scuola N. Mandela

Written by admin• 12:33 pm• Attualità, Cultura, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Un bellissimo lavoro di squadra che ha coinvolto, inizialmente, la Rete Bibliolandia e i suoi archivisti, e successivamente le classi degli istituti comprensivi che hanno scelto di partecipare al contest “La scuola racconta un archivio”, promosso nell’ambito di Archivissima, il Festival dedicato alla promozione degli archivi italiani, che si è svolto dal 6 al 9 giugno 2024.

Tra le classi partecipanti, c’è anche l’attuale 3ª B della scuola secondaria di primo grado N. Mandela dell’I.C. Niccolini di San Giuliano Terme. Grazie a una ricerca condotta dall’archivista di Bibliolandia, Sara Scatena, i giovani alunni hanno avuto l’opportunità di vedere e toccare con mano documenti risalenti a oltre 100 anni fa. Tra questi, un atto dell’800 che menzionava un gioco di carte chiamato “Faraone” e un giocatore che barava sistematicamente, una richiesta di permesso di passaporto del giovane sarto Pietro Grassini, che agli inizi del ‘900 cercava di raggiungere gli Stati Uniti, e altri documenti interessanti prelevati dall’archivio comunale, che testimoniavano la presenza di un casinò a San Giuliano Terme.

Queste informazioni recuperate da Sara Scatena, unite alla guida esperta e all’impegno della Prof.ssa Oriana Silia Cannistraci, hanno stimolato nei giovani studenti idee e fantasie che hanno dato vita al racconto “Passioni di famiglia”. Il racconto narrava la storia di Pietro, un giovane di San Giuliano con la passione per la sartoria, costretto a partire per gli Stati Uniti dopo che suo padre aveva dissipato il patrimonio familiare al casinò. La trama avvincente è stata pubblicata integralmente sul sito di Archivissima, dove è stata tra le storie più lette e votate.

Il contest non è stato solo un esercizio di scrittura, ma anche un’occasione per intrecciare importanti aspetti dell’apprendimento, come il legame con il territorio e le sue istituzioni culturali, la scoperta di eventi storici attraverso la creatività e l’esercizio della narrazione.

Il racconto scritto dagli alunni è risultato vincitore nella selezione finale e farà parte dell’antologia di Archivissima, che è stata presentata martedì 12 novembre durante la conferenza stampa di lancio dell’edizione 2025 del Festival, svoltasi a Torino, presso la sede delle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo.

Sul sito di Archivissima (www.archivissima.it) è ancora possibile leggere la storia ideata dagli alunni della scuola N. Mandela.

