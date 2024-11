Il Comune di Pisa celebra il 100° compleanno di Antonino Cozzupoli

Written by admin• 1:01 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa ha celebrato il 100° compleanno del signor Antonino Cozzupoli, inviandogli gli auguri ufficiali. L’assessore Giovanna Bonanno ha partecipato alla festa in sua compagnia, insieme ai suoi familiari, omaggiandolo con un mazzo di fiori e una pergamena contenente gli auguri del sindaco Michele Conti.

Antonino Cozzupoli, penultimo di sette fratelli, nacque l’11 novembre 1924, ma fu registrato all’anagrafe del suo comune in Calabria il 19 novembre. Nel 1943, all’età di 18 anni, partì per il servizio di leva, trovandosi subito dopo l’8 settembre in caserma. Arrestato dai tedeschi, fu deportato in Germania, dove trascorse due anni come Internato Militare Italiano (I.M.I.) nel campo di prigionia “Stalag XB” in bassa Sassonia. Lì subì duri turni di lavoro in una fabbrica di materiale bellico, vivendo in condizioni disumane sia per quanto riguardava il cibo che le condizioni igienico-sanitarie.

Al suo ritorno in Italia, decise di riprendere gli studi e conseguire il diploma. In seguito, intraprese la carriera nella Polizia di Stato. Con la moglie si trasferì a Pisa, dove i figli avrebbero potuto frequentare l’Università. Anche dopo il pensionamento, Antonino continuò a lavorare nel suo terreno e, fino a 94 anni, guidava la sua Panda.

Il suo sogno era festeggiare il centesimo compleanno con la presenza di un funzionario con la fascia tricolore, desiderio che si è finalmente avverato.

