Il Pontedera a Campobasso, sfida ardua ma fattibile

Written by Leonardo Miraglia• 4:31 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pontedera (venerdì, 30 gennaio 2026) — Sabato 31 gennaio dalle 17:30 i granata di mister Banchieri affronteranno in campo avverso il Campobasso, squadra di alta classifica con i suoi 30 punti.

di Leonardo Miraglia

Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Pontedera alla vigilia della partita: “Dopo le sfide contro Ravenna, Arezzo e Pineto affrontiamo un’altra squadra di alta classifica, quindi il coefficiente di difficoltà della partita è elevato. Noi, però, non possiamo guardare chi abbiamo davanti, ma dobbiamo fare punti che ci servono per salvarci. Dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti.

Sarà essenziale che i nuovi arrivati si adattino subito, come ha dimostrato Mbambi, autore di una buona prova contro il Pineto nonostante fosse arrivato solo il giorno prima. La fiducia non deve mancare: serve positività, che i nuovi devono portare e che chi è già qui deve continuare a trasmettere”.

Last modified: Gennaio 30, 2026