Piaggio Pontedera. Sinistra Italiana: “Appalti far west. Clausola sociale subito, nessuno resti fuori”

PONTEDERA – Il 31 gennaio cesserà l’attività Amex SPA, in subappalto per Ceva Logistics nel Magazzino Ricambi e per DSV al carico del Prodotto Finito nello stabilimento Piaggio di Pontedera.

Sono 99 i lavoratori coinvolti, che rivendicano l’applicazione della clausola sociale per garantire continuità occupazionale e reddito, ma ad oggi manca un accordo per la disponibilità delle multinazionali a riassorbire l’intero organico.

“Questa è l’ennesima prova che gli appalti sono diventati una giungla dove si precarizza e si scaricano i costi sulle persone – dichiara Anna Piu, Segretaria provinciale di Sinistra Italiana Pisa –. La clausola sociale va applicata subito: chi lavora da anni in quello stabilimento non può essere espulso come se fosse invisibile“.

Per Gianni Ferdani, Segretario del Circolo Valdera, “qui si crea un precedente gravissimo: nessun cambio appalto può trasformarsi in licenziamenti mascherati. Serve l’intervento immediato delle istituzioni“.

Sinistra Italiana esprime solidarietà alla mobilitazione e rilancia: “Serve una svolta nazionale: clausola sociale vincolante in tutti i cambi appalto, responsabilità piena dell’appaltante lungo la filiera, stop al dumping e salario minimo. Perché un Paese che accetta lavoratori usa e getta rinuncia al proprio futuro“, conclude Piu.

