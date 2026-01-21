L’Effemeride Pisana del 21 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:18 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 21 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 17:11, le ore di luce solare sono 9 e 26 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Il Sole entra nel segno astrologico dell’Aquario

Oggi è il 330mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Sant’Agnese, vergine e martire

Protettrice delle ragazze, dei giardinieri, degli ortolani, delle fidanzate, delle vergini e dei capelli

Protegge contro i pericoli del mare

Patrona di Somma Lombardo, Pineto, Olginate, Corropoli, Sondalo, Castel Guelfo di Bologna, Masciago Primo, Treppo Ligosullo

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell’iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione voluta dall’imperatore Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale degli appuntamenti di gioco

Giorno internazionale dei pantaloni della tuta

Giornata mondiale dell’abbraccio

La citazione del giorno:

I più disperati sono i canti più belli/e ne so d’immortali che sono puri singhiozzi. (Alfred de Musset)

E’ accaduto il 21 gennaio nel mondo:

1189 – Filippo II di Francia e Riccardo I d’Inghilterra iniziano a radunare le truppe per la Terza crociata

1525 – Nasce il movimento anabattista svizzero, quando Conrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, e un’altra dozzina di persone si battezzano l’un l’altro nella casa della madre di Manz, nella Neustadt-Gasse di Zurigo, spezzando una tradizione millenaria di unione tra Chiesa e Stato

1793 – Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi in Piazza della Rivoluzione

1871 – Viene approvata la legge che trasferisce la capitale d’Italia da Firenze a Roma

1899 – La Opel inizia la produzione automobilistica

1908 – La Torre Eiffel è usata per la prima volta per inviare un messaggio radio a lunga distanza

1911 – Prima edizione del Rally di Monte Carlo

1924 – Vladimir Lenin muore

1954 – Il primo sottomarino nucleare, il USS Nautilus (SSN-571), viene varato a Groton (Connecticut) da Mamie Eisenhower, all’epoca first lady degli Stati Uniti

1976 – L’aereo supersonico Concorde entra ufficialmente in servizio

1977 – Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam

1982 – I Carabinieri Giuseppe Savastano ed Euro Tarsilli vengono assassinati da esponenti dei Comunisti Organizzati per la Liberazione Proletaria fermati per un controllo

1998 – Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba e qui incontra anche Fidel Castro

1999 – Guerra alla droga: in una delle più grandi operazioni antidroga della storia statunitense, la Guardia costiera degli Stati Uniti intercetta una nave con oltre 4.300 kg di cocaina a bordo

2001 – La tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere il Rally Parigi-Dakar

La frase del giorno di Frate Indovino:

Per Sant’Agnese neve, neve a più riprese



Nati il 21 gennaio:

CHRISTIAN DIOR

Stilista francese

α 21 gennaio 1905 ω 24 ottobre 1957

PLACIDO DOMINGO

Tenore spagnolo

α 21 gennaio 1940

TURI FERRO

Attore teatrale siciliano

α 21 gennaio 1921 ω 11 maggio 2001

BENNY HILL

Comico inglese

α 21 gennaio 1924 ω 20 aprile 1992

GIUSEPPE MONTANELLI

Scrittore e politico italiano

α 21 gennaio 1813 ω 17 giugno 1862

UMBERTO NOBILE

Esploratore italiano

α 21 gennaio 1885 ω 30 luglio 1978

UTO UGHI

Violinista italiano

α 21 gennaio 1944

Deceduti il 21 gennaio:

CECIL DE MILLE

Regista e produttore statunitense

α 12 agosto 1881 ω 21 gennaio 1959

LENIN

Statista russo

α 22 aprile 1870 ω 21 gennaio 1924

LUIGI XVI DI FRANCIA

Monarca francese

α 23 agosto 1754 ω 21 gennaio 1793

GEORGE ORWELL

Scrittore britannico

α 25 giugno 1903 ω 21 gennaio 1950

