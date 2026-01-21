L’Effemeride Pisana del 21 gennaio 2026

Mercoledì 21 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 17:11, le ore di luce solare sono 9 e 26 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Il Sole entra nel segno astrologico dell’Aquario
Oggi è il 330mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Sant’Agnese, vergine e martire
Protettrice delle ragazze, dei giardinieri, degli ortolani, delle fidanzate, delle vergini e dei capelli
Protegge contro i pericoli del mare
Patrona di Somma Lombardo, Pineto, Olginate, Corropoli, Sondalo, Castel Guelfo di Bologna, Masciago Primo, Treppo Ligosullo
Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell’iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione voluta dall’imperatore Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale degli appuntamenti di gioco
Giorno internazionale dei pantaloni della tuta
Giornata mondiale dell’abbraccio
La citazione del giorno:
I più disperati sono i canti più belli/e ne so d’immortali che sono puri singhiozzi. (Alfred de Musset)
E’ accaduto il 21 gennaio nel mondo:
- 1189 – Filippo II di Francia e Riccardo I d’Inghilterra iniziano a radunare le truppe per la Terza crociata
- 1525 – Nasce il movimento anabattista svizzero, quando Conrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, e un’altra dozzina di persone si battezzano l’un l’altro nella casa della madre di Manz, nella Neustadt-Gasse di Zurigo, spezzando una tradizione millenaria di unione tra Chiesa e Stato
- 1793 – Luigi XVI viene ghigliottinato a Parigi in Piazza della Rivoluzione
- 1871 – Viene approvata la legge che trasferisce la capitale d’Italia da Firenze a Roma
- 1899 – La Opel inizia la produzione automobilistica
- 1908 – La Torre Eiffel è usata per la prima volta per inviare un messaggio radio a lunga distanza
- 1911 – Prima edizione del Rally di Monte Carlo
- 1924 – Vladimir Lenin muore
- 1954 – Il primo sottomarino nucleare, il USS Nautilus (SSN-571), viene varato a Groton (Connecticut) da Mamie Eisenhower, all’epoca first lady degli Stati Uniti
- 1976 – L’aereo supersonico Concorde entra ufficialmente in servizio
- 1977 – Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam
- 1982 – I Carabinieri Giuseppe Savastano ed Euro Tarsilli vengono assassinati da esponenti dei Comunisti Organizzati per la Liberazione Proletaria fermati per un controllo
- 1998 – Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba e qui incontra anche Fidel Castro
- 1999 – Guerra alla droga: in una delle più grandi operazioni antidroga della storia statunitense, la Guardia costiera degli Stati Uniti intercetta una nave con oltre 4.300 kg di cocaina a bordo
- 2001 – La tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere il Rally Parigi-Dakar
La frase del giorno di Frate Indovino:
Per Sant’Agnese neve, neve a più riprese
CHRISTIAN DIOR
α 21 gennaio 1905 ω 24 ottobre 1957
PLACIDO DOMINGO
α 21 gennaio 1940
TURI FERRO
α 21 gennaio 1921 ω 11 maggio 2001
BENNY HILL
α 21 gennaio 1924 ω 20 aprile 1992
GIUSEPPE MONTANELLI
α 21 gennaio 1813 ω 17 giugno 1862
UMBERTO NOBILE
α 21 gennaio 1885 ω 30 luglio 1978
UTO UGHI
α 21 gennaio 1944
Deceduti il 21 gennaio:
CECIL DE MILLE
Regista e produttore statunitense
α 12 agosto 1881 ω 21 gennaio 1959
LENIN
α 22 aprile 1870 ω 21 gennaio 1924
LUIGI XVI DI FRANCIA
α 23 agosto 1754 ω 21 gennaio 1793
GEORGE ORWELL
α 25 giugno 1903 ω 21 gennaio 1950
