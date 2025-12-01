Il Pontedera, di nuovo sconfitto, scivola sempre più in basso

Written by Leonardo Miraglia• 3:55 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Domenica 30 novembre è stata un’altra, fra le tante, domenica di passione per il Pontedera che è uscito sconfitto pur combattendo nel proprio forte dall’assedio del Carpi.

Pur resistendo alle incursioni del Carpi ben oltre lo scadere dei tempi regolamentari la squadra emiliana ha segnato la rete della vittoria al 51′ del secondo tempo e si è portata a casa tre punti sostanziali per salire al quinto posto in classifica lasciando il derelitto Pontedera ad arrovellarsi nel solito pantano del fondo classifica come terzultima compagine del girone.

Questa il commento post partita di coach Menichini: “è stata una sconfitta immeritata, nel primo tempo non abbiamo subito niente, abbiamo fatto 13 recuperi nella metà campo avversaria, abbiamo realizzato sei tiri in porta nel primo tempo e non so quanti cross in area di rigore. Bravo il Carpi a difendere, ma in certi momenti li abbiamo chiusi lì, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro e questa è chiaramente la cosa che ci dispiace di più, perché questi ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Secondo me hanno fatto una grande partita, non meritavamo un finale così; purtroppo, nel calcio ci sono anche di queste cose. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare con questo spirito, con questa determinazione, perché oggi ho visto veramente una squadra che ha la voglia e le potenzialità per potersi salvare.”

Tabellino

Pontedera – Carpi 0 – 1

MARCATORI: 51′ st N. Pietra (C)

MVP: Niccolò Pietra (Carpi)

PONTEDERA (4-2-3-1): T. Vannucchi, C. Cerretti, G. Perretta, M. Pretato, F. Migliardi, M. Manfredonia, R. Ladinetti, P. Vitali, F. Faggi, S. Ianesi (↓ 33′ st), H. Nabian

A disposizione: A. Raffi, N. Strada, E. Vona, S. Milazzo, F. Corradini, O. Gueye, J. Tarantino, J. Scaccabarozzi (↑ 33′ st), L. Paolieri, R. Pietrelli, R. Bassanini, M. Tempre, A. Coviello, T. Andolfi, G. Battimelli

All: Menichini Leonardo

CARPI (3-4-1-2): M. Sorzi, M. Rossini, T. Panelli, D. Zagnoni, F. Casarini (↓ 40′ st), M. Rosetti (↓ 40′ st), N. Pietra, N. Verza (↓ 12′ st), L. Stanzani (↓ 12′ st), M. Cortesi, A. Sall (↓ 26′ st)

A disposizione: A. Scacchetti, A. Perta, M. Figoli (↑ 40′ st), T. Cecotti (↑ 12′ st), P. Amayah (↑ 40′ st), E. Gerbi (↑ 26′ st), R. Tcheuna (↑ 12′ st), R. Forte, A. Arcopinto, R. Visani

All: Cassani Stefano

AMMONITI: 36′ st C. Cerretti (P), 28′ st S. Ianesi (P), 27′ pt M. Rossini (C), 16′ st M. Rosetti (C)

ARBITRO: D. Cerea

ASSISTENTI: A. Cassano, B. Galigani

Classifica

Serie C, girone B

Last modified: Dicembre 1, 2025