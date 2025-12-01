Medma non si piega al Cineclub Arsenale

Written by admin• 4:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La storia di Peppe Valarioti, insegnante e dirigente politico del PCI ucciso dalla ‘ndrangheta a Rosarno l’11 giugno 1980. Medma non si piega, in programma al Cineclub Arsenale mercoledì 3 dicembre (ore 20,30), è un racconto in cui l’amore per l’insegnamento e l’archeologia, con gli audio registrati dallo stesso Valarioti delle sue lezioni private di filosofia, diventa un potente strumento di emancipazione sociale e contro le mafie.

A presentare il film in sala l’autore Gianluca Palma, il prof. Salvatore Settis, Bruno Possenti, Giulia Zanfino, Amalia Giordano, Daniele Sorrentino e in collegamento Antonino Sprizzi.

La serata è organizzata da Ugly Films, ANPI Reggio Calabria, ANPI Provinciale di Pisa, Ass. Cult. Calabrese Esperia, Scuola Normale Superiore, Libera e L’ora legale.

