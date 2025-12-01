L’Unità Pastorale di San Martino Ulmiano lancia gli eventi natalizi

Written by Antonio Tognoli• 3:52 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lo storico presepe meccanico e presepe alla memoria di Iacopo oltre alla Fiera di Beneficienza e tante altre iniziative

SAN MARTINO ULMIANO – Come ogni anno l’Unità pastorale di LI.PA.PO.SMU.SAP Chiesa di San Martino a Ulmiano si prepara alle festività natalizie con un ricco programma di eventi.

Lunedì 8 dicembre Festa della Madonna Immacolata durante la celebrazione della messa a San Martino alle ore 9 sarà nuovamente esposta al culto dei parrocchiani , dopo un accurato restauro , l’originaria icona della ”Madonna Immacolata Vestita di San Martino“ risalente alla metà del 1800 sostituita con l’attuale statua in gesso nel 1936, come circa novant’anni anni fa. Al termine della messa ci sarà una piccola relazione storica inerente questa sacra icona.

Sabato 13 dicembre alle ore 17 presso gli spazi e la chiesa di San Martino Ulmiano si terrà l’inaugurazione ufficiale e la riapertura del presepe meccanico storico del 1952 alla presenza oltre che del parroco Don Marco Teodosio Giacomino del consiglio pastorale e delle istituzioni con la presenza del Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. Nell’occasione sarà dato il via all’inizio delle feste natalizie con il presepe di Iacopo con personaggi in movimento donato dalla famiglia Gambini e realizzato negli ultimi 20 anni in memoria di Iacopo recentemente scomparso in un incidente stradale, con un’occhio alla mostra dei piccoli presepi familiari preparati

dai bambini unitamente alle loro famiglie e la consueta a Fiera di beneficenza allestita da persone di buona volontà al fine di sostenere e finaziare le non indifferenti spese della nostra chiesa.



E per finire il giorno dell’Epifania 6 gennaio 2026 alle ore 15, il Secondo presepe vivente di San Martino, proposto ed animato dai vari gruppi dei bambini del catechismo, alle 17 quando la stella cometa solcherà il cielo, annunciando l’arrivo dei Re Magi. Completerà la serata l’arrivo della Befana con dolci per tutti i bambini presenti.

Da anni ormai San Martino ha avuto una sensibile vocazione all’allestimento del

presepe. Ricordiamo che dallo scorso anno il presepe di San Martino fa parte dell’associazione nazione “Terra dei Presepi“, classificato con il numero identificativo 101.



Last modified: Dicembre 1, 2025