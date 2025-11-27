Sfida al limite dell’impossibile per il CUS Pisa

Pisa, (giovedì, 27 novembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre ed i Castelfranco Frogs sq.B che avranno il loro incontro il 3 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Questo le sfide in programma:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
X giornata di andata
|30/11 dalle 18
|Etrusca San Miniato
|Basket Cecina
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
X giornata di andata
|30/11 dalle 18:30
|Castelfranco Frogs
|Valldicornia Basket
|Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15)
|70-59
|Juve Pontedera
|30/11 dalle 18:30
|Basket Calcinaia
|Cest. Audace Pescia
|30/11 dalle 18
|CUS Pisa
|Gea Grosseto
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VIII giornata di andata
|29/11 dalle 21
|Pallacanestro San Miniato
|Basket 2002 Versilia
|28/11 dalle 21
|La Crocetta San Miniato
|Scuola Basket Prato
|27/11 dalle 21:30
|Libertas Montale
|Bellaria Cappuccini
|30/11 dalle 18:30
|Pontremoli Basket
|Pallacanestro Valdera
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VIII giornata di andata
|30/11 dalle 20:15
|Dinamo Rosignano
|GMV Ghezzano
|30/11 dalle 18
|US Livorno sq.B
|Sport IES Pisa
|28/11 dalle 21:30
|Argentario Basket
|Basket Ponsacco
|29/11 dalle 20:45
|Dream Baket Pisa
|Etrusca San Miniato
|2/12 dalle 21
|Basket Volterra
|Follonica Baket
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
V giornata di andata
|28/11 dalle 21
|Polisportiva Vicarello
|Basket Pomarance
|30/11 dalle 20:30
|CUS Pisa sq.B
|GMV Ghezzano sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
V giornata di andata
|3/12 dalle 21:30
|CMB Pietrasanta B.
|Castelfranco Frogs sq.B
|29/11 dalle 21
|Basket Calcinaia sq.B
|Pallacanestro Massa
|30/11 dalle 18
|Pallacanestro Valdera
|Vicopisano Basket 2011
|29/11 dalle 18:30
|Audax Carrara
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Novembre 27, 2025