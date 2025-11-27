Sfida al limite dell’impossibile per il CUS Pisa

Written by Leonardo Miraglia• 12:50 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa, (giovedì, 27 novembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre ed i Castelfranco Frogs sq.B che avranno il loro incontro il 3 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questo le sfide in programma:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

X giornata di andata

30/11 dalle 18 Etrusca San Miniato Basket Cecina

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

X giornata di andata

30/11 dalle 18:30 Castelfranco Frogs Valldicornia Basket Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15) 70-59 Juve Pontedera 30/11 dalle 18:30 Basket Calcinaia Cest. Audace Pescia 30/11 dalle 18 CUS Pisa Gea Grosseto

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VIII giornata di andata

29/11 dalle 21 Pallacanestro San Miniato Basket 2002 Versilia 28/11 dalle 21 La Crocetta San Miniato Scuola Basket Prato 27/11 dalle 21:30 Libertas Montale Bellaria Cappuccini 30/11 dalle 18:30 Pontremoli Basket Pallacanestro Valdera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VIII giornata di andata

30/11 dalle 20:15 Dinamo Rosignano GMV Ghezzano 30/11 dalle 18 US Livorno sq.B Sport IES Pisa 28/11 dalle 21:30 Argentario Basket Basket Ponsacco 29/11 dalle 20:45 Dream Baket Pisa Etrusca San Miniato 2/12 dalle 21 Basket Volterra Follonica Baket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di andata

28/11 dalle 21 Polisportiva Vicarello Basket Pomarance 30/11 dalle 20:30 CUS Pisa sq.B GMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

3/12 dalle 21:30 CMB Pietrasanta B. Castelfranco Frogs sq.B 29/11 dalle 21 Basket Calcinaia sq.B Pallacanestro Massa 30/11 dalle 18 Pallacanestro Valdera Vicopisano Basket 2011 29/11 dalle 18:30 Audax Carrara Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Novembre 27, 2025