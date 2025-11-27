Written by Novembre 27, 2025 12:50 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Sfida al limite dell’impossibile per il CUS Pisa

HomePisa, Sport, Sport Home pageSfida al limite dell’impossibile per il CUS Pisa

Pisa, (giovedì, 27 novembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre ed i Castelfranco Frogs sq.B che avranno il loro incontro il 3 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questo le sfide in programma:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

X giornata di andata

30/11 dalle 18Etrusca San MiniatoBasket Cecina

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

X giornata di andata

30/11 dalle 18:30Castelfranco FrogsValldicornia Basket
Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15)70-59Juve Pontedera
30/11 dalle 18:30Basket CalcinaiaCest. Audace Pescia
30/11 dalle 18CUS PisaGea Grosseto

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VIII giornata di andata

29/11 dalle 21Pallacanestro San MiniatoBasket 2002 Versilia
28/11 dalle 21La Crocetta San MiniatoScuola Basket Prato
27/11 dalle 21:30Libertas MontaleBellaria Cappuccini
30/11 dalle 18:30Pontremoli BasketPallacanestro Valdera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VIII giornata di andata

30/11 dalle 20:15Dinamo RosignanoGMV Ghezzano
30/11 dalle 18US Livorno sq.BSport IES Pisa
28/11 dalle 21:30Argentario BasketBasket Ponsacco
29/11 dalle 20:45Dream Baket PisaEtrusca San Miniato
2/12 dalle 21Basket Volterra Follonica Baket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di andata

28/11 dalle 21Polisportiva VicarelloBasket Pomarance
30/11 dalle 20:30CUS Pisa sq.BGMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

3/12 dalle 21:30CMB Pietrasanta B.Castelfranco Frogs sq.B
29/11 dalle 21Basket Calcinaia sq.BPallacanestro Massa
30/11 dalle 18Pallacanestro ValderaVicopisano Basket 2011
29/11 dalle 18:30Audax CarraraIsotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Novembre 27, 2025
Previous Story
Bicentenario Collodiano: a San Miniato la presentazione del programma ufficiale delle celebrazioni 2026
Next Story
Concerto di Natale in Cattedrale: Schubert e Bruckner per la XX edizione

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti