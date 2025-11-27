Bicentenario Collodiano: a San Miniato la presentazione del programma ufficiale delle celebrazioni 2026

Written by admin• 12:47 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO- Domenica 30 novembre 2025, alle ore 17.00, presso lo Spazio Talk in piazza del Duomo a San Miniato di Pisa, si terrà la conferenza stampa conclusiva della 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. L’incontro, promosso dal Comune di San Miniato di Pisa e da San Miniato Promozione, sarà dedicato alla presentazione del programma delle iniziative per il Bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini Collodi, in calendario per il 2026.

Alla conferenza parteciperanno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore comunale Matteo Squicciarini e i rappresentanti delle associazioni coinvolte, tra cui “Pinocchio a i’ Pinocchio”, con la presidente Stella Buggiani. La scelta di San Miniato come sede dell’evento sottolinea il profondo legame con l’antica frazione di Pinocchio – oggi San Miniato Basso – il cui nome ispirò Collodi per il suo celebre personaggio.

Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il trailer del documentario Da Curtatone a Pinocchio, dedicato alla vita di Carlo Lorenzini e realizzato in vista delle celebrazioni del Bicentenario. Il 2026 vedrà infatti un ricco calendario di eventi diffusi in tutta la Toscana, con il coinvolgimento di numerose associazioni e istituzioni culturali. Tra queste, la Biblioteca Marucelliana, la Biblioteca Nazionale Centrale e il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ospiteranno mostre e conferenze dedicate al contesto storico e all’opera di Collodi, con particolare attenzione al periodo di Firenze Capitale.

Sono inoltre previste iniziative gastronomiche, mostre artistiche, attività per le scuole, presentazioni di libri e proiezioni. Interverrà anche il giornalista Paolo Lunghi, che presenterà il progetto video Il mio Pinocchio, ispirato a un suo volume e realizzato con la partecipazione di numerosi attori.

Il Bicentenario rappresenta un’occasione per valorizzare la figura di Collodi e restituire centralità al suo Pinocchio come simbolo culturale universale. Come ricorda il vicepresidente del Comitato, Giuseppe Garbarino, il Burattino “corre sulle strade del mondo come ambasciatore di pace e cultura”, invitando a riscoprire non solo il personaggio, ma anche la vita e le opere del suo autore.

Il Comitato per il Bicentenario riunisce numerose realtà, tra cui “Pinocchio a i’ Pinocchio” (San Miniato), “Pinocchio a Casa Sua” e “Pinocchio di Carlo Lorenzini” (Firenze), l’associazione Amici di San Lorenzo, il Comitato per il Risorgimento Fiorentino, l’Accademia della Bugia delle Piastre e diverse realtà nazionali e internazionali. Tra le figure coinvolte: Lionardo Ginori Lisci, Cosimo Ceccuti, Giovanni Cipriani, Paola Lorenzini e Luciano Artusi.

Last modified: Novembre 27, 2025