L’Effemeride Pisana del 28 novembre 2025

Venerdì 28 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:27 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 9 e 16 minuti
La Luna sarà nel suo Primo Quarto alle 7:59:45 e disterà dalla Terra 379.893 km.
Oggi è il 280mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata nazionale della bandiera in Albania
Festa dell’indipendenza dall’impero ottomano in Albania
Festa della liberazione dall’occupazione tedesca in Albania
Festa della repubblica nel Congo
Festa dell’indipendenza della Mauritania
Santo del giorno:
San Giacomo della Marca, sacerdote francescano
Monteprandone, Ascoli Piceno, 1394 – Napoli, 28 novembre 1476
Patrono delle Marche, Napoli e Monteprandone
Protettore dei bambini
E’ nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) nel 1394, fu discepolo di san Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 22 anni il saio francescano. Come il maestro, anch’egli si diede alla predicazione, in Italia, Polonia, Boemia, Bosnia e in Ungheria dove si recò per ordine del Papa. Oratore ardente, si scagliò soprattutto contro i vizi dell’avarizia e dell’usura. Proprio per combattere quest’ultima, san Giacomo della Marca ideò i Monti di Pietà, dove i poveri potevano impegnare le proprie cose, non più all’esoso tasso preteso dai privati usurai ma ad un interesse minimo. Già debilitato per la vita di penitenza e colpito da coliche fortissime, morì a Napoli, nel 1476. Le sue ultime parole furono: «Gesù, Maria. Benedetta la Passione di Gesù».
Il 28 novembre nella storia di Pisa:
- 1846 – Il Granduca di Toscana, Leopoldo II di Lorena, emanò un motu proprio (atto legislativo) che sancì la rinascita della “Scuola Normale con Convitto” (l’attuale Scuola Normale Superiore)
E’ accaduto il 28 novembre nel mondo:
- 1520 – Dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico
- 1895 – Prima gara di automobili negli USA: 54 miglia da Chicago a Evanston (Illinois), Frank Duryea vince in circa 10 ore
- 1905 – Il nazionalista irlandese Arthur Griffith fonda il Sinn Féin come partito politico il cui scopo è l’indipendenza per tutta l’Irlanda
- 1912 – A Valona, Ismail Qemali proclama l’indipendenza dell’Albania dall’Impero ottomano
- 1919 – Lady Astor viene eletta come prima donna membro del Parlamento del Regno Unito
- 1960 – La Mauritania ottiene l’indipendenza dalla Francia
- 1964 – Programma Mariner, viene lanciata la terza sonda diretto verso Marte e la missione americana Mariner 4, al suo secondo tentativo, finirà con un successo: il 14 luglio 1965 la sonda raggiunge il pianeta e invierà alla Terra un totale di 21 foto
- 1969 – I Rolling Stones pubblicano l’album Let It Bleed
- 1989 – Guerra fredda, Rivoluzione di velluto: di fronte ai manifestanti il Partito Comunista della Cecoslovacchia annuncia che rinuncerà al monopolio del potere politico
- 2016 – Disastro aereo del volo LaMia 2933: un Avro RJ85, con a bordo 81 persone, fra le quali la squadra di calcio brasiliana del Chapecoense, si schianta vicino a Medellín in Colombia
LAURA ANTONELLI
α 28 novembre 1941 ω 22 giugno 2015
WILLIAM BLAKE
Poeta, artista, incisore inglese
α 28 novembre 1757 ω 12 agosto 1827
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
α 28 novembre 1908 ω 1 novembre 2009
ALBERTO MORAVIA
α 28 novembre 1907 ω 26 settembre 1990
UMBERTO VERONESI
α 28 novembre 1925 ω 8 novembre 2016
CESARE BECCARIA
Giurista, economista e filosofo italiano
α 15 marzo 1738 ω 28 novembre 1794
GIAN LORENZO BERNINI
Scultore e architetto italiano
α 7 dicembre 1598 ω 28 novembre 1680
La frase del giorno di non Frate Indovino:
In onore di Alberto Moravia, nato in questo giorno:
Le amicizie non si scelgono a caso, ma secondo le passioni che ci dominano
La parola pisana del giorno:
“Diaccio” (pronunciato diàccio)
- Significato: Freddo, gelato. Deriva dal latino glaceum (ghiaccio)
- Uso: A Pisa non si dice “l’acqua è fredda”, si dice “l’acqua è diaccia marmata” (fredda come il marmo)
- Consiglio: Se domani mattina esci presto per andare sui lung’arni, copriti bene: l’aria potrebbe essere “diaccia”
