L’Effemeride Pisana del 28 novembre 2025

Venerdì 28 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:27 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 9 e 16 minuti

La Luna sarà nel suo Primo Quarto alle 7:59:45 e disterà dalla Terra 379.893 km.

Oggi è il 280mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata nazionale della bandiera in Albania

Festa dell’indipendenza dall’impero ottomano in Albania

Festa della liberazione dall’occupazione tedesca in Albania

Festa della repubblica nel Congo

Festa dell’indipendenza della Mauritania

Santo del giorno:

San Giacomo della Marca, sacerdote francescano

Monteprandone, Ascoli Piceno, 1394 – Napoli, 28 novembre 1476

Patrono delle Marche, Napoli e Monteprandone

Protettore dei bambini

E’ nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) nel 1394, fu discepolo di san Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 22 anni il saio francescano. Come il maestro, anch’egli si diede alla predicazione, in Italia, Polonia, Boemia, Bosnia e in Ungheria dove si recò per ordine del Papa. Oratore ardente, si scagliò soprattutto contro i vizi dell’avarizia e dell’usura. Proprio per combattere quest’ultima, san Giacomo della Marca ideò i Monti di Pietà, dove i poveri potevano impegnare le proprie cose, non più all’esoso tasso preteso dai privati usurai ma ad un interesse minimo. Già debilitato per la vita di penitenza e colpito da coliche fortissime, morì a Napoli, nel 1476. Le sue ultime parole furono: «Gesù, Maria. Benedetta la Passione di Gesù».

Il 28 novembre nella storia di Pisa:

1846 – Il Granduca di Toscana, Leopoldo II di Lorena, emanò un motu proprio (atto legislativo) che sancì la rinascita della “Scuola Normale con Convitto” (l’attuale Scuola Normale Superiore)

E’ accaduto il 28 novembre nel mondo:

1520 – Dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico

1895 – Prima gara di automobili negli USA: 54 miglia da Chicago a Evanston (Illinois), Frank Duryea vince in circa 10 ore

1905 – Il nazionalista irlandese Arthur Griffith fonda il Sinn Féin come partito politico il cui scopo è l’indipendenza per tutta l’Irlanda

1912 – A Valona, Ismail Qemali proclama l’indipendenza dell’Albania dall’Impero ottomano

1919 – Lady Astor viene eletta come prima donna membro del Parlamento del Regno Unito

1960 – La Mauritania ottiene l’indipendenza dalla Francia

1964 – Programma Mariner, viene lanciata la terza sonda diretto verso Marte e la missione americana Mariner 4, al suo secondo tentativo, finirà con un successo: il 14 luglio 1965 la sonda raggiunge il pianeta e invierà alla Terra un totale di 21 foto

1969 – I Rolling Stones pubblicano l’album Let It Bleed

1989 – Guerra fredda, Rivoluzione di velluto: di fronte ai manifestanti il Partito Comunista della Cecoslovacchia annuncia che rinuncerà al monopolio del potere politico

2016 – Disastro aereo del volo LaMia 2933: un Avro RJ85, con a bordo 81 persone, fra le quali la squadra di calcio brasiliana del Chapecoense, si schianta vicino a Medellín in Colombia

Nati il 28 novembre:

LAURA ANTONELLI

Attrice italiana

α 28 novembre 1941 ω 22 giugno 2015

WILLIAM BLAKE

Poeta, artista, incisore inglese

α 28 novembre 1757 ω 12 agosto 1827

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Antropologo francese

α 28 novembre 1908 ω 1 novembre 2009

ALBERTO MORAVIA

Scrittore italiano

α 28 novembre 1907 ω 26 settembre 1990

UMBERTO VERONESI

Oncologo italiano

α 28 novembre 1925 ω 8 novembre 2016

Deceduti il 28 novembre:

CESARE BECCARIA

Giurista, economista e filosofo italiano

α 15 marzo 1738 ω 28 novembre 1794

GIAN LORENZO BERNINI

Scultore e architetto italiano

α 7 dicembre 1598 ω 28 novembre 1680

La frase del giorno di non Frate Indovino:

In onore di Alberto Moravia, nato in questo giorno:

Le amicizie non si scelgono a caso, ma secondo le passioni che ci dominano

La parola pisana del giorno:

“Diaccio” (pronunciato diàccio)

Significato : Freddo, gelato. Deriva dal latino glaceum (ghiaccio)

Freddo, gelato. Deriva dal latino glaceum (ghiaccio) Uso : A Pisa non si dice “l’acqua è fredda”, si dice “l’acqua è diaccia marmata” (fredda come il marmo)

A Pisa non si dice “l’acqua è fredda”, si dice “l’acqua è diaccia marmata” (fredda come il marmo) Consiglio: Se domani mattina esci presto per andare sui lung’arni, copriti bene: l’aria potrebbe essere “diaccia”

