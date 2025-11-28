“Un passo per il Parkinson” con Fondazione Limpe

Written by admin• 8:03 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 29 novembre si celebra la Giornata nazionale Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento – Limpe-Dismov Ets, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce oltre 300.000 persone.

La Giornata nazionale Parkinson, istituita nel 2009, è ormai un appuntamento consolidato che unisce medici, ricercatori, pazienti e caregiver in un grande progetto di informazione, sostegno e partecipazione civica.

In questa occasione più di 90 centri neurologici specializzati in tutta Italia apriranno le porte a pazienti, familiari e cittadini, offrendo consulenze e informazioni scientifiche con medici, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi che saranno a disposizione per incontri informativie momenti di confronto.

Quest’anno la Giornata si arricchisce di un’importante iniziativa: Un passo per il Parkinson, una passeggiata inclusiva di circa 5 km che si terrà nella mattinata in numerose località italiane, anche in centri di città simbolo come Roma, Milano e Napoli, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la comunità in un momento di condivisione, inclusione e consapevolezza. Con l’iniziativa Un passo per il Parkinson, migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione. L’attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l’impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme si può migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson.

A Pisa l’evento organizzato dal Centro malattie neurodegenerative e dall’Unità operativa di Neurologia dell’Aoup, in collaborazione con l’Associazione Pisa Parkinson, si svolgerà nel Parco di San Rossore con ritrovo alle 10.30 alla Sterpaia. Dopo i saluti dell’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, e della presidentessa dell’Associazione Pisa Parkinson, Valeria Bastoncelli, si inizierà una camminata senza fretta e partecipata nel verde del Parco.

Al termine i neurologi del Centro con Roberto Ceravolo (ordinario di Neurologia all’Università di Pisa e direttore della Neurologia dell’Aoup), la neurologa Daniela Frosini e gli altri specialisti saranno a disposizione per informazioni sulle nuove terapie farmacologiche e sulle recenti evidenze dei benefici dell’attività fisica e del benessere psico-sociale sulla malattia di Parkinson.

