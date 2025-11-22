L’Effemeride Pisana del 22 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:51 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 22 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 16:47, le ore di luce solare sono 9 e 28 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 275mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale dei sopravvissuti alle perdite da suicidio

Giorno dell’indipendenza del Libano

Santo del giorno:

Santa Cecilia, vergine e martire

Patrona di Acquasparta, Pradamano, Caresanablot, Escolca

Protettrice della musica dei musicisti e dei cantanti

Cecilia (sec. III) fu martire a Roma, dove le venne dedicata una basilica in Trastevere (sec. IV). La vasta diffusione del suo culto risale a una Passione (sec. V) nella quale viene presentata come modello di vergine cristiana: mentre si elevano canti e suoni per il suo matrimonio, Cecilia innalza nel cuore un inno al suo Sposo divino. Di qui anche il ruolo attribuitole di patrona della musica. La sua memoria il 22 novembre era già celebrata nel secolo VI. È ricordata nel Canone Romano.

E’ accaduto il 22 novembre:

1220 – Federico II di Svevia viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero

1718 – Al largo della costa della Carolina del Nord, il pirata inglese Edward Teach (meglio noto come “Barbanera”) viene ucciso durante un arrembaggio

1869 – Nei cantieri navali di Scott & Linton a Dumbarton, in Scozia viene varato il clipper britannico Cutty Sark, utilizzato per il commercio del tè sulla rotta delle Indie, famoso per le sue gare di velocità e la sua eleganza

1917 – A Montréal, Canada, la National Hockey Association si scioglie; il 26 novembre verrà sostituita dalla National Hockey League

1928 – Prima esecuzione del Bolero di Maurice Ravel, all’Opéra di Parigi

1935 – Il China Clipper decolla da Alameda (California), nel tentativo di consegnare il primo carico di posta aerea attraverso l’Oceano Pacifico; l’aereo raggiungerà la sua destinazione, Manila, e consegnerà 110.000 missive

1936 – La BBC diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un servizio regolare

1942 – Seconda guerra mondiale: nella battaglia di Stalingrado la situazione per gli attaccanti tedeschi durante il contrattacco sovietico dell’Operazione Urano appare disperata e il generale Friedrich Paulus invia ad Adolf Hitler un telegramma nel quale annuncia che la VI Armata tedesca è circondata

1943 – Il Libano ottiene l’indipendenza dalla Francia

1956 – A Melbourne viene inaugurata la XVI Olimpiade

1963 A Dallas, il presidente statunitense John F. Kennedy viene assassinato, il governatore del Texas, John B. Connally viene ferito gravemente, e il vicepresidente Lyndon B. Johnson giura come 36º presidente degli Stati Uniti The Beatles pubblicano l’album With The Beatles

1967 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotta la Risoluzione ONU 242 per ristabilire la pace nei territori occupati da Israele e per il ritorno ai confini di prima della guerra dei sei giorni

1968 Primo bacio interrazziale nella storia della televisione negli USA, in un episodio di Star Trek The Beatles pubblicano l’album doppio The Beatles, più conosciuto come White Album

1974 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite garantisce all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina lo status di osservatore I Genesis pubblicano l’album The Lamb Lies Down on Broadway

1975 – Juan Carlos viene dichiarato re di Spagna a seguito della morte del dittatore Francisco Franco

1977 – La British Airways inaugura il collegamento regolare da Londra a New York con il jet supersonico Concorde

1986 – Mike Tyson batte per K.O. al secondo round Trevor Berbick, divenendo il più giovane campione del mondo dei pesi massimi (20 anni e 4 mesi)

1988 – A Palmdale (California), viene mostrato il primo prototipo del bombardiere stealth Northrop Grumman B-2 Spirit

1995 − Esce nelle sale statunitensi Toy Story – Il mondo dei giocattoli

2003 – A Tbilisi (Georgia), la folla invade il parlamento per destituire il presidente Eduard Shevardnadze

2004 – In Ucraina ha inizio la Rivoluzione arancione, a seguito delle elezioni presidenziali

2005 – Angela Merkel è la nuova Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca, prima donna a ricoprire questa carica in Germania

Nati il 22 novembre:

BORIS BECKER

Tennista tedesco

α 22 novembre 1967

CHARLES DE GAULLE

Generale e statista francese

α 22 novembre 1890 ω 9 novembre 1970

SCARLETT JOHANSSON

Attrice statunitense

α 22 novembre 1984

BILLIE JEAN KING

Tennista statunitense

α 22 novembre 1943

JAMIE LEE CURTIS

Attrice statunitense

α 22 novembre 1958

Deceduti il 22 novembre:

ALDOUS HUXLEY

Scrittore inglese

α 26 luglio 1894 ω 22 novembre 1963

JOHN FITZGERALD KENNEDY

35° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 29 maggio 1917 ω 22 novembre 1963

JACK LONDON

Scrittore statunitense

α 12 gennaio 1876 ω 22 novembre 1916

MAE WEST

Attrice statunitense

α 17 agosto 1893 ω 22 novembre 1980

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

