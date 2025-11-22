Il Comune di Cascina premia lo sport

Written by admin• 9:13 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Il Comune di Cascina nei giorni scorsi ha onorato i suoi atleti e le società sportive con una cerimonia che ha travalicato la semplice premiazione, trasformandosi in un momento di incontro e celebrazione dei veri valori sociali dello sport.

La manifestazione ha coinvolto l’intera comunità sportiva cascinese, premiando oltre venti associazioni e numerosi atleti di tutte le età – dalle promesse ai veterani – e di tutti i livelli, dagli amatori ai detentori di titoli nazionali e internazionali. “Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori – abbiamo voluto consegnare i riconoscimenti agli atleti delle società del Comune di Cascina, che sono il nostro orgoglio sportivo, di tutte le età e di tutte le prestazioni. Nel nostro territorio si pratica una grande varietà di discipline e l’attività sportiva va da quella amatoriale alle prestazioni di valore mondiale. Il tutto per un’attività che punta anche e soprattutto a costruire il senso di comunità, perché il risultato non è tutto”.

Le discipline celebrate spaziano dall’atletica al nuoto, dalla pallavolo alla ginnastica, con risultati di rilievo che hanno portato il nome di Cascina in giro per tutto lo Stivale e anche oltre i confini nazionali. Tuttavia, il cuore della cerimonia è stato il riconoscimento dell’impegno quotidiano delle società nel promuovere i valori fondamentali dello sport. L’evento ha sottolineato l’importanza dello sport come pilastro sociale e motore per l’educazione dei giovani all’impegno, al rispetto e alla cittadinanza attiva.

La manifestazione ha così confermato che lo sport a Cascina è un vero e proprio patrimonio sociale e umano, capace di valorizzare l’inclusione, i percorsi diversi e l’aggregazione, tutti elementi che possono poi portare anche ad ottenere risultati prestigiosi grazie all’impegno e alla perseveranza.

Questo l’elenco delle società partecipanti: Art Ballet School, Atletica Cascina, Mudra Danza, Gesport, Nuoto Uisp, Pallavolo Cascina, Asd Grifondoro Academy Pattinaggio Artistico, Tennis Tavolo, Tiro A Segno, Arcoi Sportbadminton, Circolo Scherma Navacchio, Pallavolo Casciavola, Volley Club Cascinese, Atleta Di Ginnastica Cascina, Mabo’s Sezione Ginnastica Ritmica, Atletico Palmerino, La Verru’a, Le Sbarre, Ginnastica Arcobaleno, Ginnastica Cascina.

