Enrico Lo Verso in scena al Teatro Nuovo con ‘Uno, Nessuno e Centomila’

Written by admin• 6:43 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì 4 dicembre alle ore 21, Enrico Lo Verso sarà protagonista al Teatro Nuovo di Pisa con Uno, Nessuno e Centomila, tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, nell’adattamento e con la regia di Alessandra Pizzi.

Lo spettacolo, in tournée da oltre nove anni e insignito di prestigiosi riconoscimenti – tra cui il Premio Franco Enriquez (2017) e il Premio Delia Cajelli (2018) – continua a riscuotere grande successo grazie a una riscrittura minimale ed essenziale che rende la storia attuale e coinvolgente. È stato proprio questo lavoro di adattamento a convincere Enrico Lo Verso, lontano dalle scene teatrali da oltre un decennio, a tornare sul palcoscenico per dare vita, da solo, a tutti i personaggi e ai molteplici livelli del racconto pirandelliano.

Il risultato è uno spettacolo intenso e contemporaneo, che indaga il tema delle maschere sociali e della crisi dell’identità con ironia, ritmo e profondità. Lo Verso, in una prova attoriale di grande fisicità e carisma, accompagna il pubblico in un percorso quasi psicoterapeutico, restituendo con leggerezza verità quotidiane spesso ignorate. Non manca l’omaggio alla sicilianità di Pirandello, evocata con umorismo e sensibilità.

In circa 70 minuti, il romanzo prende forma come un gioco di scatole cinesi: dal dettaglio minimo che incrina le certezze del protagonista si apre un percorso di ricerca del sé autentico, dove l’abbandono delle “centomila” maschere può condurre all’inquietudine del “nessuno”, ma anche alla possibilità di ritrovare davvero l’“uno”.

Prodotto da Ergo Sum Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Biglietti

Disponibili online:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/uno-nessuno-centomila-pisa

Biglietteria Teatro Nuovo Pisa

Piazza della Stazione 16, 56125 Pisa – Tel. +39 392 323 3535

Disponibili anche presso tutti i punti vendita Ciaotickets.

Informazioni e prenotazioni (compagnia organizzativa): +39 327 9097113

Last modified: Novembre 22, 2025