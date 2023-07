500 cuori nerazzurri affollano le tribune del Marinoni di Rovetta. Gran tifo e cori per incitare la squadra

Scritto da admin• 7:50 pm• Pisa SC

ROVETTA – Grande sostegno da parte dei tifosi nerazzurri, che hanno affollato domenica 23 luglio l’impianto “Marinoni” di Rovetta per sostenere la squadra guidata da mister Aquilani.



di Maurizio Ficeli

In tutto cinquecento spettatori, con una sparuta rappresentanza di tifosi giunti dalla vicina Sesto San Giovanni. Tifosi che hanno fatto sentire tutto il calore, con cori e fumogeni, esponendo uno striscione che sapeva di ammonimento: “Chi non lotta via da questa città“, seguito dai cori “Noi vogliamo gente che lotta” e “Forza Pisa lotta da ultras“. A vedere la partita c’era anche il Patron Alexander Knaster arrivato a sorpresa dalla vicina Forte dei Marmi, che sarà sicuramente rimasto soddisfatto.



Ed i ragazzi sembrano rispondere alle sollecitazioni dei tifosi, sbloccando il risultato subito con Touré ed al 44′ con Matteo Tramoni, mentre nella ripresa sono il neo acquisto Arena al 71′ e Moreo al 80′ a segnare fissando il punteggio finale sul 4-0. E la rumba del tifo nerazzurro va avanti imperterrita “Forza Pisa ole, non ha senso per me, la mia vita senza te“. Non sono mancati i cori verso le tifoserie avversarie, in primis Firenze e Spezia. D’altronde fa parte del gioco, della rivalità e degli sfottò.



Al triplice fischio gli ultras chiamano la squadra sotto il settore che occupano cantando “Noi siamo quelli della Nord e non vi lasceremo mai“. La gente lascia gli spalti soddisfatta e fiduciosa, la squadra, forse perché molti si giocano la riconferma, è entrata in campo determinata. È presto per dirlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Last modified: Luglio 23, 2023