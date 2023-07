Poker nel secondo test amichevole per il Pisa sotto gli occhi di Knaster. Subito a segno il nuovo acquisto Arena

Scritto da admin• 8:02 pm• Pisa SC

ROVETTA – Secondo Test Match precampionato per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio ha affrontato la Pro Sesto sul terreno del “Marinoni” di Rovetta sotto gli occhi del Patron Alexander Knaster.

Per il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani l’occasione giusta per valutare la condizione della squadra al termine della seconda settimana di ritiro in Val Seriana. In campo si sono alternati, infatti, quasi tutti gli effettivi in una sfida che si è conclusa sul punteggio di 4-0 in favore dei Nerazzurri

Questo il tabellino

PISA. Nicolas (1′ st Livieri), Barbieri (16′ st Hermannsson), Beruatto (16′ st Jureskin), Leverbe (1′ st Barba), Canestrelli (1′ st Caracciolo), Nagy (16′ st Ionita), Tourè (1′ st Seck, dal 23′ st Sibilli), Marin (16′ st Mastinu, dal 38′ st Piccinini), Tramoni M. (16′ st Masucci), Torregrossa (1′ st Moreo), Tramoni L. (16′ st Arena). A disposizione. Loria, Rus, Bocs, Zuelli, Biagini, Trdan, Raychev, Dubickas, Coppola, Sapola. Allenatore Aquilani.

PRO SESTO. Del Frate; Mapelli, Toninelli, Iotti, Giorgeschi (6’ st Basili), Santarpia (45’ st Sole), Gattoni, Maurizi, Sala (38′ st Brezza), Florio (17’ st D’Alessio) Barranca (30′ st Santambrogio). A disposizione. Formosa, Caverzasi, Petrelli Allenatore Parravicini

Arbitro. Andrea Tagliaferri di Lovere. Assistenti Franzoni-Manzini

Reti. 1′ Tourè, 44′ Tramoni M., 26′ st Arena, 35′ st Moreo

Last modified: Luglio 23, 2023