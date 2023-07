Malore al Bagno Europa a Tirrenia: muore un uomo di 77 anni

Scritto da admin• 7:07 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

TIRRENIA – Tragedia nel pomeriggio di domenica 23 luglio allo stabilimento Bagno Europa a Tirrenia.



In seguito ad un malore un uomo, Ivo Andreotti Ivo, residente a Livorno è annegato.

Sul posto sono da subito intervenuti la Misericordia di Pisa con medico a bordo e l’Infermieristica Litorale, ma non c’è stato niente da fare per l’uomo che ad agosto avrebbe compiuto 77 anni.

