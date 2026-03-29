ZTL più accessibile: nuova segnaletica per i titolari di contrassegno disabili

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PISA- Il Comune di Pisa ha completato l’installazione della nuova cartellonistica informativa in tutti i varchi di accesso alla ZTL, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato l’ingresso per i titolari di contrassegno disabili registrati alla piattaforma CUDE, il Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

La nuova segnaletica indica chiaramente che Pisa aderisce al sistema nazionale, permettendo così ai titolari già registrati di accedere alle zone a traffico limitato senza dover effettuare comunicazioni preventive o verifiche online.

«In questi giorni – spiega l’assessora alla disabilità Elena Del Rosso – è stata introdotta una novità importante lungo i varchi della ZTL. Grazie alla cartellonistica, i titolari di contrassegno possono sapere immediatamente che il Comune aderisce alla piattaforma CUDE, semplificando gli spostamenti e rendendo l’accesso più agevole».

Il Comune ha aderito alla piattaforma CUDE nel marzo 2024, nell’ambito di un progetto nazionale avviato nel 2021 per facilitare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano. Il sistema consente infatti di circolare e sostare nei Comuni aderenti senza dover richiedere ogni volta autorizzazioni temporanee, a patto che il contrassegno sia registrato nella banca dati nazionale.

Per utilizzare il servizio è necessario iscriversi tramite il Comune che ha rilasciato il contrassegno, autorizzando l’inserimento dei dati nella piattaforma. Una volta registrati, viene assegnato un codice identificativo per l’accesso tramite il Portale dell’Automobilista o l’app iPatente.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800086540, scrivere a frontoffice@pisamo.it o consultare il sito di Pisamo.

Last modified: Marzo 29, 2026