Al Contest Chef di Bordo trionfa la “Zuppetta del pescatore felice” di Mauro Renzetti

Written by Redazione• 5:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

PISA – “Serata di grande cucina, all’insegna dell’allegria e dell’ironia che ha esaltato, non la gara, che ovviamente c’è stata, ma la collaborazione tra i partecipanti, tutti simpatici e volenterosi“. Con queste parole, Mauro Renzetti, ha commentato la sua vittoria, sabato 28 marzo, allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, dove ha partecipato al Contest “Chef di Bordo 2026”.

di Andrea Bartelloni

Due cuoche e due cuochi si sono sfidati a colpi di ricette con un comun denominatore: piatti che possono essere facilmente realizzati in barca. È questo il format di quello che ormai, dal 2014, è un appuntamento atteso dai soci del club pisano. In palio il “Grembiulone” che va in premio al vincitore oltre ad avere l’onore di vedere il proprio nome ricamato sul “challenge” che rimane esposto al club. Quattro portate che i trenta soci del Club hanno giudicato su una scheda che valutava, oltre alla fattibilità in barca, l’originalità, l’armonia degli ingredienti e la presentazione. ù

Finita la cena, la segretaria del Club Cristina Romoli, ha provveduto al conteggio dei voti e alla proclamazione del vincitore. Renzetti ha vinto con la sua “Zuppetta del Pescatore felice” a base di seppie, moscardini, mazzancolle e gattucci che ha riunito sapori della tradizione locale in un secondo piatto veramente gustoso e originale. Seconda posizione per l’antipasto “Onde di cipolla” di Ulderico Avio: una zuppa di cipolla con crostini, valorizzata da una decorazione con un nodo piano, Avio è un esperto velista, fatto con erba cipollina. Terzo classificato “Spaghetti alla pisanina”, piatto presentato da Raffaela Carpita, un’abitué di questo evento del Club, che ha utilizzato gli ingredienti della tipica pizza pisana (capperi, acciughe e parmigiano) con la stracciatella al posto del parmigiano. Per finire il dolce: “Zuppa inglese sottocoperta” di Elvira Volpi, anche lei già presente nelle ultime edizioni, che ha decorato la sua zuppa inglese con frutti di bosco e un ovetto di cioccolato a ricordare la vicina Pasqua. Il vincitore è stato premiato dal presidente del Club, Roberto Lacorte, che ha sottolineato come la serata sia stata caratterizzata “da una qualità dei piatti la più alta di sempre, un misto tra cura della ricetta, valorizzazione delle materie prime e autentica passione. Ma quello che più ha colpito – ha detto ancora Lacorte – è stato il vicendevole aiuto tra i concorrenti, esempio di sportività che caratterizza il nostro Club“.

Prossimo appuntamento lunedì 20 aprile alle ore 21 con l’avv. Andrea Poli che parlerà del Nuovo Codice della navigazione.



Last modified: Marzo 29, 2026