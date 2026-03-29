Tensioni a Pisa, Ceccardi (Lega): «Difendere la libertà di espressione senza ambiguità»

Written by Redazione• 6:43 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Susanna Ceccardi, eurodeputata (LEGA) relativo a quanto accaduto a Pisa durante l’iniziativa di Azione Universitaria in piazza della Pera.

Dopo i momenti di tensione registrati venerdì 27 marzo a Pisa durante un’iniziativa di Azione Universitaria in piazza della Pera, interviene l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, esprimendo solidarietà ai giovani coinvolti e chiedendo una condanna politica chiara.

L’episodio ha visto l’intervento delle forze dell’ordine, con lanci di oggetti e bottiglie. Sono in corso accertamenti da parte della Digos, che sta analizzando i filmati di videosorveglianza e i contenuti diffusi sui social.

«Quanto accaduto non può essere archiviato come una semplice contestazione – dichiara Ceccardi –. Quando un gruppo di studenti viene circondato e costretto a interrompere un’iniziativa sotto protezione delle forze dell’ordine, il tema diventa la libertà, che in democrazia deve valere per tutti».

«Esprimo piena solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria – aggiunge – ai quali deve essere garantito il diritto di riunirsi e partecipare alla vita pubblica senza intimidazioni».

L’eurodeputata sottolinea inoltre l’importanza di una presa di posizione condivisa: «È positivo che da più parti, a partire dal sindaco, sia arrivata una condanna chiara. Ora mi auguro che tutti esprimano una posizione netta e responsabile, senza ambiguità e senza distinzioni di parte».

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Last modified: Marzo 29, 2026