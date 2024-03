ZTL, arrivano i permessi colorati, verde, giallo, azzurro e rosso

Scritto da admin• 7:33 pm• Pisa, Politica, Tutti

Approvata dal Consiglio Comunale una mozione. Prima firmataria la consigliera Caterina Costa (Pisa al Centro).

PISA – “Si impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare un sistema di contrassegni colorati da esibire sul parabrezza delle auto, che permetta l’immediata verifica della tipologia di permesso detenuto dall’utente”. Questo il dispositivo della mozione che lunedì il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza (20 voti a favore, Fdi, Lega, FI, Pisa al centro, Sviluppo e territorio e 8 contrari, Pd e Una città in Comune) che rivoluzionerà il sistema dei permessi per accedere alla ZTL. La prima firmataria di questa mozione è la consigliera Caterina Costa (Pisa al centro).

Il dispositivo della mozione, inoltre, prevede, in particolare, un tagliando verde, per la sosta indefinita, senza limiti di tempo (residenti), con specifica di colore azzurro per le altre categorie. Tagliando giallo, transito con carico e scarico con sosta per un tempo limitato, tagliando rosso, solo transito con sosta breve (a titolo esemplificativo, accompagnamento bambini a scuola).

A ciò potrebbe aggiungersi anche una indicazione sintetica dei periodi all’interno dei quali è consentita la sosta, ad esempio, feriale 8/18,30 per ciò che concerne i lavoratori di un determinato ente, autorizzati alla sosta in orario di ufficio. La mozione, infine, prevede l’aumento delle telecamere in uscita, a cominciare da Via Giuseppe Mazzini e Piazza Sant’Antonio e, inoltre, piazza San Sepolcro (per quest’ultima piazza è stato accolto un emendamento del consigliere Marco Biondi (PD).

Last modified: Marzo 5, 2024