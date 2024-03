Canottaggio. L’omaggio di Pisa ai fratelli Sinkovic

Scritto da admin• 12:47 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Non è certo una novità, che i due fratelli croati Martin e Valent Sinkovic abbiano scelto lo specchio d’acqua del Canale dei Navicelli per preparare la loro quarta partecipazione olimpica – dopo essere andati a medaglia sia a Londra 2012 che a Rio de Janeiro 2015 ed a Tokyo 2020 – visto che è il quarto anno che fanno scalo a Pisa dopo che per il precedente biennio si erano allenati a Livorno.

di Giovanni Manenti

Ma lo è senza dubbio l’omaggio che l’Amministrazione Comunale e la Port Authority ha voluto rendere loro per la straordinaria carriera tuttora in corso, durante una cerimonia svoltasi presso la Sede della stessa Società partecipata, alla presenza, oltre che dei due citati fuoriclasse e del loro allenatore Nikola Bralic, dell’Assessotre allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Presidente della Port Authority Ing. Luciano Del Seppia, nonché dei 23enni gemelli croati Anton e Patrik Loncaric ed il tecnico Tony Urlic, viceversa alla loro prima esperienza ai Giochi e che fungono da “sparring partners” ai più quotati connazionali, unitamente a Luca Gagetti, membro della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, e Alessandro Simoncini dei Vigili del Fuoco con Marta Meioli che ha coordinato la conferenza anche nelle vesti di traduttrice.

Affinché si possa completamente comprendere il valore dei due fratelli (Valent nato il 2 agosto 1988 ed Anton il 10 novembre 1989, entrambi a Zagabria), basti ricordare che gli stessi, dopo l’argento ai Giochi di Londra quali componenti del Quattro di coppia croato alle spalle dell’armo tedesco, sono saliti sul gradino più alto del Podio Olimpico sia quattro anni dopo a Rio de Janeiro nel Due di coppia che alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, stavolta nel Due senza, specialità quest’ultima che li vedrà iscritti alla prossima edizione di Parigi 2024, lasciando così spazio del Due di coppia ai citati gemelli Loncaric, nonostante che i Sinkovic abbiano vinto in questa prova gli ultimi due titoli europei ed abbiano conseguito l’argento alla Rassegna Iridata di Belgrado 2023.

E’ pertanto con legittimo orgoglio che l’Assessore allo Sport Frida Scarpa omaggia tali fuoriclasse, sottolineando: “Siamo onorati di poter ospitare a Pisa due autentici Campioni del Canottaggio, capaci di affermarsi a tutti i livelli, Olimpici, Mondiali e Continentali e che ancora una volta hanno scelto il Canale dei Navicelli per allenarsi in preparazione dell’appuntamento clou della stagione costituito dalle Olimpiadi di Parigi 2024, il che non può far altro che costituire un’ulteriore testimonianza di come le strutture di cui dispone la nostra città la rendano competitiva ai massimi vertici, così come la scelta dell’Amministrazione Comunale di far allenare il nostro Galeone per le Regate delle Antiche Repubbliche Marinare, al pari di tutto il Mondo remiero, presso il Canale dei Navicelli si stia rivelando assolutamente azzeccata, come conferma il fatto che sia condivisa da due fuoriclasse del calibro dei fratelli Sinkovic“.

Ovviamente grati dell’accoglienza, i fratelli Sinkovic hanno tenuto a ribadire: “E’ per noi importante poterci allenare qui a Pisa nel Canale dei Navicelli (“anche perché vanno sempre a medaglia!!”, chiosa il loro allenatore Nikola Bralic), uno specchio d’acqua ideale – da non aver nulla da temere nel confronto con il Lago Bled in Slovenia, considerato uno dei migliori bacini al Mondo – per una preparazione così dura come quella in vista di un appuntamento importante quale quello Olimpico, in che ci consente ancora una volta di ringraziare la Port Authority, i Vigili del Fuoco e l’intera città per l’accoglienza ricevuta“.

“In vista della prova olimpica“, concludono Anton e Valent Sinkovic, “Abbiamo deciso di puntare sulla specialità del Due senza, di cui siamo Campioni in carica, ancorché negli ultimi anni ci fossimo dedicati più alla gara del Due di coppia, circostanza che non ci ha consentito di rivaleggiare con i nostri prossimi avversari, pur ritenendo che i più accreditati ad impedirci di metterci al collo la terza Medaglia d’Oro consecutiva siano gli equipaggi della Gran Bretagna, Romania, Svizzera e forse Irlanda, per una sfida che si preannuncia quanto mai impegnativa, ma che cercheremo di onorare al meglio“.

Ricordiamo che per i loro allenamenti nelle acque del Canale dei Navicelli i fratelli Sinkovic utilizzeranno un’imbarcazione prodotta dalla “Filippi Lido srl”, azienda di Donoratico, leader mondiale nella costruzione di scafi olimpici sia per acque piatte che per il mare e che in detta occasione avranno altresì modo di testare un nuovo modello realizzato con materiali compositi di ultima generazione.

