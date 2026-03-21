“Youth – La Giovinezza”: secondo appuntamento di “San Giuliano e le sue Terme”

Written by Redazione• 2:54 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Torna “San Giuliano e le sue Terme”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale e dedicata a “rinnovare e rafforzare un legame che è nel dna della comunità sangiulianese e che è anche all’origine della nascita del nostro comune – spiega il sindaco Matteo Cecchelli – se è vero che, esattamente 250 anni fa, il granduca Pietro Leopoldo decise di costituire il comune, più o meno, nella sua attuale conformazione territoriale, proprio per la presenza dei “bagni” che, dalla metà del Settecento, divennero note in tutta Europa”.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 23 marzo alle 17, al “Teatrino dei Granduchi” dove sarà proiettato “Youth – La Giovinezza’’, il pluripremiato film di Paolo Sorrentino (fra gli altri anche due Nastri d’Argento e altrettanti David di Donatello) che è sì la vicenda di Fred (Michael Caine) e Mick (Harvey Keitel), direttore d’orchestra e compositore il primo e regista il secondo, che ripercorrono le proprie vite durante un periodo di vacanza nelle Alpi svizzere, ma che è anche una pellicola girata interamente in ambiente termale. Sarà introdotta da Antonio Capellupo, giornalista cinematografico, responsabile anche della programmazione dello storico Cineclub Arsenale di Pisa.

Il terzo, e ultimo appuntamento, invece, è per lunedì 30, con Patrizia Chiti, direttrice sanitaria dei Bagni di Pisa”che compirà un viaggio ne “Le cure termali tra tradizione e innovazione”.

“La rassegna – aggiunge l’assessora comunale alla cultura Angela Pisano – nasce dalla volontà dell’Amministrazione di declinare al plurale il tema delle Terme e del termalismo con una visione non solo locale e dà avvio alle celebrazioni per i 250 anni di San Giuliano Terme, formalmente costituito il 17 giugno 1776 quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo istituì la “Comunità di San Giuliano” accorpando 31 piccoli centri dell’ex Podesteria di Ripafratta”.

L’ingresso (da Via Niccolini) è gratuito e ogni incontro sarà seguito da un aperitivo al Bar Shelley.

Last modified: Marzo 21, 2026