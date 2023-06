Ylenia Zambito (Pd): “Manterrò alta l’attenzione sulla vicenda Vodafone”

Scritto da admin• 11:56 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “L’accordo tra Vodafone e sindacati del settore TelCo, sulla gestione condivisa di più di 1000 lavoratori e lavoratrici considerati inizialmente in esubero, è una buonissima notizia – afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito – Sulla questione avevo presentato un’interrogazione parlamentare, convinta che la mancata risoluzione del problema genererebbe un enorme danno a tante famiglie di lavoratori e al tessuto economico delle città nelle quali essi vivono e lavorano”.

“Spero che i tavoli di interlocuzione con sindacati, azienda e istituzioni impediscano e scongiurino qualsiasi licenziamento, avviando un processo di ricollocazione che sarà sicuramente non semplice ma necessario. Continuerò a seguire con grande attenzione questa vicenda perché credo fermamente che non possano essere sempre i lavoratori a pagare il prezzo più alto. Sono stati scongiurati i licenziamenti, con 550 uscite volontarie con il criterio della non opposizione al licenziamento, 300 persone che godranno di una riqualificazione professionale da qui al 2024-2025 con reinternalizzazione delle attività. Poi, un totale di 50 uscite con sospensione e per chi vorrà uscire dall’azienda, ma non può goderne, potrà farlo con l’uscita volontaria. Si è trattato di un lavoro sindacale molto lungo che alla fine ha dato buoni frutti, nonostante il Ministero, come mi giunge da ambienti sindacali, non sia stato particolarmente collaborativo e dunque non incisivo come avrebbe dovuto, anche considerata la normativa 223 che darebbe le necessarie competenze per risolvere più velocemente le vertenze”, ha concluso Zambito.

Last modified: Giugno 16, 2023