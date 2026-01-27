Wizz Air annuncia il nuovo volo Pisa – Iași

Written by admin• 12:39 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Wizz Air, la compagnia aerea che nel 2025 ha fatto volare oltre 21 milioni di passeggeri in Italia e uno dei vettori leader nel paese, e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della rotta Pisa – Iași. I biglietti sono ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a soli €19,99, con il primo decollo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026.

Due città d’arte, due centri d’eccellenza universitaria, un unico legame diretto. Se Pisa è nel mondo il simbolo dell’ingegno architettonico, Iași ne è il corrispettivo rumeno: adagiata su sette colli, la città ospita il maestoso Palazzo della Cultura e la più antica università del Paese. Questa nuova rotta non risponde solo alla domanda della vasta comunità rumena in Toscana, ma apre le porte a un turismo curioso, fatto di studenti, professionisti del settore tech e viaggiatori in cerca di una meta dove la storia ortodossa incontra una vibrante modernità europea.

Il collegamento, operato due volte a settimana (martedì e sabato), sarà servito esclusivamente dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Questa scelta non è casuale: con una riduzione del 50% dell’impronta sonora, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo[1], Wizz Air porta a Pisa e al servizio dei passeggeri toscani, il meglio della tecnologia aeronautica.

La nuova connessione per Iasi conferma il percorso di espansione nell’aeroporto toscano e Wizz Air servirà 5 rotte totali nello scalo pisano: i passeggeri toscani, infatti, possono già volare verso capitali e città strategiche europee come Tirana, Varsavia, Bucarest Otopeni e Belgrado.

La compagnia è e si conferma un partner d’eccellenza per i viaggiatori toscani, forte di un tasso di completamento dei voli del 99,9% registrato nello scalo pisano durante lo scorso anno. Wizz Air ha inoltre operato oltre 1.800 voli da e per Pisa, trasportando oltre 400.000 passeggeri, segnando un incremento del 13,7% rispetto all’anno precedente.

In linea con il Customer First Compass, l’iniziativa con cui la compagnia aerea sta sempre più personalizzando l’esperienza di viaggio – offrendo tariffe basse, maggiore flessibilità, e un’esperienza senza interruzioni – anche le performance operative mostrano un netto miglioramento della puntualità, aumentata del 14%, e una drastica riduzione delle cancellazioni, a testimonianza dell’attenzione maniacale verso l’affidabilità del servizio.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’apertura della rotta Pisa-Iași testimonia la centralità della Toscana nella nostra strategia di espansione e si inserisce in un percorso di collaborazione eccezionale con Toscana Aeroporti, una sinergia che ci permette di trasformare ogni sfida operativa in un successo condiviso. Non stiamo solo inaugurando un volo, ma consolidando un ponte diretto che favorisce lo scambio economico e culturale tra due regioni dinamiche. I risultati del 2025 dimostrano che siamo un partner affidabile per il territorio. Grazie alla nostra flotta giovanissima continueremo a garantire standard di eccellenza, supportando l’attrattività internazionale dello scalo pisano. Let’s WIZZ, Pisa!”.

Toscana Aeroporti ha commentato: “Il nuovo collegamento Pisa–Iași conferma la strategicità dell’Aeroporto di Pisa e il percorso di crescita che stiamo costruendo insieme a Wizz Air, partner con cui abbiamo consolidato nel tempo un rapporto solido e orientato allo sviluppo. Continuiamo ad aprire lo scalo a rotte capaci di ampliare l’accessibilità della Toscana e di rafforzarne il posizionamento internazionale, sostenendo questo percorso con investimenti costanti sull’aeroporto e sul territorio.”

L’espansione che coinvolge lo scalo toscano conferma il percorso di crescita di Wizz Air in Italia, dove la compagnia si posiziona come terzo vettore per quota di mercato con il 9%. L’Italia è il più grande mercato della compagnia per passeggeri trasportati, con oltre 92.000 voli operati nel 2025, 268 rotte attive in oltre 30 Paesi e più di 21 milioni di passeggeri, in crescita dell’8% rispetto al 2024. Wizz Air opera su 26 aeroporti italiani, offrendo oltre 27 milioni di posti nel corso del 2026, con una flotta di 30 aeromobili distribuiti tra le cinque basi presenti sul territorio nazionale.

Last modified: Gennaio 27, 2026