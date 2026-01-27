Pontedera celebra la Giornata della Memoria con oltre cento studenti

Written by admin• 12:44 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È stata celebrata anche a Pontedera la Giornata della Memoria, con un’iniziativa che ha coinvolto oltre cento studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine. La commemorazione si è aperta con la deposizione di un cuscino floreale dell’Amministrazione comunale al memoriale di Anna Frank, in piazza Vittime dei lager nazisti, un gesto simbolico affidato proprio ad alcuni bambini della scuola primaria.

Alla cerimonia, aperta dall’intervento della vicesindaca Carla Cocilova, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni – tra cui ANPI e ANED – e delle Forze dell’Ordine. Protagonisti della mattinata sono stati soprattutto i ragazzi, che hanno animato l’iniziativa con letture, riflessioni, poesie, disegni e opere realizzate in classe, oltre a momenti musicali.

La vicesindaca Cocilova è intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione comunale insieme all’assessore alla cultura Francesco Mori e al presidente del Consiglio comunale Marco Salvadori.

Nel suo intervento, Cocilova ha ricordato come il 27 gennaio rappresenti una data che «appartiene alla coscienza dell’intera umanità», richiamando la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945 e la necessità di dare «un nome e un volto alle vittime della Shoah», così come a tutte le persone perseguitate perché considerate “diverse”.

«La memoria – ha sottolineato – non è un esercizio rituale, ma una responsabilità civile», citando il monito di Hannah Arendt: “Nessuno ha il diritto di obbedire”, a ricordare come il male possa affermarsi anche attraverso l’indifferenza e la rinuncia al pensiero critico.

Un messaggio particolarmente rivolto alle studentesse e agli studenti presenti, indicati come «custodi futuri della memoria», chiamati a riconoscere i segnali del pericolo quando odio, discriminazione e disumanizzazione si ripresentano sotto nuove forme.

«Pontedera – ha concluso la vicesindaca – rinnova il proprio impegno a essere una città aperta e inclusiva. Perché la memoria non è solo commemorazione, ma azione consapevole nel presente. Ricordare significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare. Dalla parte dell’umanità».

