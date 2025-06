“Vuoi una casa più efficiente?”: a Pisa la Settimana dell’efficienza energetica con consulenze gratuite firmate Enel Energia

Written by admin• 1:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 23 al 27 giugno l’Enel Store di Pisa, in via Cesare Battisti 59, ospita la Settimana dell’efficienza energetica, iniziativa promossa da Enel Energia per offrire consulenze gratuite su risparmio energetico, fotovoltaico e soluzioni per rendere più efficienti case, uffici e attività commerciali.

Durante tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30, i consulenti Enel saranno a disposizione per illustrare le opportunità di efficientamento energetico e i vantaggi economici connessi. In particolare, lunedì 23 e mercoledì 25 giugno sarà possibile confrontarsi direttamente con esperti tecnici e partner specializzati negli impianti fotovoltaici, per ricevere suggerimenti su misura e valutare interventi specifici.

È possibile prenotare la propria consulenza online oppure contattare direttamente il team leader dello store, Silvio Benvenuti, al numero 327 2994607 o via email all’indirizzo silvio.benvenuti@enel.com.

Lo store di Pisa offre anche altri servizi, tra cui:

Attivazione e modifica di contratti luce e gas

Verifica di consumi e pagamenti

Sottoscrizione dell’offerta Fibra ultraveloce

Consulenze personalizzate sulle tariffe più adatte ai propri consumi

Attivazione dello “Sportello dell’efficienza energetica”, con soluzioni innovative “chiavi in mano” per elettrificare e ottimizzare impianti domestici e aziendali

Tutta l’energia offerta da Enel Energia proviene da fonti 100% rinnovabili.

Lo store pisano fa parte di una rete capillare di punti fisici presenti in città e in provincia. In Toscana, Enel conta circa 90 spazi commerciali, tra diretti e partner. Il responsabile degli Spazi Enel diretti è Lorenzo Bonciani, mentre per gli spazi partner è Daniele Rosati. A coordinare lo store di Pisa è Silvio Benvenuti, affiancato da un team di 7 consulenti esperti.

Un’occasione concreta per avvicinarsi all’energia sostenibile e migliorare l’efficienza degli ambienti in cui viviamo.

Last modified: Giugno 20, 2025