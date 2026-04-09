Volterra, incontro pubblico del Pd e Giovani Democratici su politica internazionale e autonomie locali

Written by Redazione• 9:06 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fabio Melasi, Segreteria Provinciale dei Giovani Democratici di Pisa.

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17.30, presso il Circolo ARCI Casa del Popolo San Giusto (Borgo San Giusto 95), si terrà un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Volterra insieme ai Giovani Democratici della federazione di Pisa, aperto a tutta la cittadinanza.

All’iniziativa parteciperanno esponenti nazionali e locali dei Giovani Democratici: la segretaria nazionale Virginia Libero, Mattia Ciappi, responsabile per le politiche europee, le crisi umanitarie e le politiche migratorie, ed Enrico Bruni, segretario provinciale GD Pisa.

L’incontro sarà dedicato ai principali temi di attualità politica nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla situazione geopolitica globale, segnata da conflitti e tensioni, e al ruolo dell’Europa e dell’Italia nelle nuove dinamiche internazionali.

Spazio anche al tema delle autonomie locali e agli effetti della cosiddetta riforma Calderoli, con possibili ricadute sui territori, tra cui la perdita dello status di comune montano per realtà come Volterra, e le conseguenze in termini di servizi e risorse.

Nel corso del dibattito sarà affrontato anche l’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, che ha visto prevalere il NO, aprendo una riflessione sul futuro delle riforme istituzionali e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto e partecipazione aperto alla comunità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Aprile 9, 2026