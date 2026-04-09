Terricciola, il Comune replica al Pd: «Dati ufficiali e crescita reale dei visitatori»

Written by Redazione• 9:01 am• Terricciola

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Terricciola SiCura.

“In merito alle recenti dichiarazioni riconducibili al Partito Democratico di Terricciola, l’amministrazione comunale ritiene opportuno fare chiarezza.”.

“Alcuni interventi pubblici evidenziano infatti imprecisioni anche rispetto al funzionamento degli strumenti amministrativi: le interrogazioni, come noto, possono essere presentate esclusivamente dai consiglieri comunali e non da cittadini o forze politiche esterne al Consiglio.“, prosegue il comunicato stampa.

“Entrando nel merito dei dati, quelli diffusi dal Comune sono ufficiali e provengono da una piattaforma regionale riconosciuta. Il parametro utilizzato riguarda il numero dei visitatori, ovvero le persone che hanno scelto di visitare Terricciola e il suo territorio. Non si è mai fatto riferimento ai pernottamenti, per i quali esistono dati specifici, confermati anche dagli incassi della tassa di soggiorno, che indicano un incremento significativo rispetto al 2024.“, si legge nel comunicato.

“L’amministrazione ha sempre operato con la massima trasparenza, specificando chiaramente l’origine e la tipologia dei dati utilizzati. I numeri evidenziano una crescita importante dei visitatori rispetto agli anni precedenti, un risultato oggettivo e certificato. Alla luce di questi elementi, l’invito è a un confronto più costruttivo e meno polemico. Terricciola sta vivendo una fase di crescita e valorizzazione, frutto dell’impegno quotidiano di istituzioni, operatori e cittadini. In questo contesto, la collaborazione rappresenta un valore aggiunto, mentre polemiche strumentali rischiano solo di rallentare un percorso positivo per l’intera comunità.“, concludono gli esponenti di Terricciola SiCura.

Last modified: Aprile 9, 2026