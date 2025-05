Volterra Civica: “Cartelli LGBT a Volterra: messaggio di denuncia o strumentalizzazione politica?”

Written by admin• 12:17 pm• Volterra

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“Volterra, cartelli contro la presunta persecuzione LGBT: legittima preoccupazione o strumentalizzazione politica?“

In alcune strade di Volterra è recentemente apparso un cartello dai toni forti: “Ho intenzione di emigrare in altri Paesi europei per sfuggire alla persecuzione contro le persone LGBT in Italia.” Il messaggio è accompagnato dal logo del Comune, dalla firma della Commissione Pari Opportunità e dal Consiglio Comunale dei Giovani. La scelta di diffondere un messaggio così radicale e simbolicamente forte, con un richiamo diretto a una presunta persecuzione, desta perplessità. Volterra, infatti, non risulta essere teatro di episodi sistematici o documentati di discriminazione nei confronti delle persone LGBT in ambito pubblico o istituzionale. Il riferimento a un clima di intolleranza sembra dunque poco aderente alla realtà locale. Sorge spontaneo chiedersi quale sia l’obiettivo di un’azione del genere: sensibilizzare o piuttosto trasmettere un messaggio ideologico con risvolti politici, magari legati a dinamiche nazionali? L’uso di loghi istituzionali, in particolare quello del Consiglio Comunale dei Giovani, pone interrogativi sull’opportunità di coinvolgere organismi rappresentativi in campagne dal forte contenuto politico. In un momento in cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rilanciato la necessità di nuove normative contro l’omotransfobia, il tempismo con cui compare questa iniziativa a Volterra non può che far riflettere. Viene da chiedersi se non si stia ancora una volta utilizzando la città come vetrina simbolica per battaglie che esulano dai confini del territorio. A tal proposito, ci rivolgiamo direttamente al sindaco Giacomo Santi, invitandolo a chiarire la posizione dell’amministrazione rispetto a questa iniziativa e, più in generale, a riaffermare l’impegno della giunta su temi che rispondano in modo concreto alle priorità e ai bisogni reali della comunità locale. Volterra merita attenzione e progetti incentrati sul benessere della cittadinanza tutta, in un clima di rispetto, sobrietà istituzionale e ascolto. Sarebbe auspicabile che l’azione amministrativa tornasse a riflettere queste priorità, senza lasciarsi condizionare da agende esterne o visioni parziali.“, conclude il comunicato stampa.

