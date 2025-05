“La Parigi di Robert Doisneau”: serata spettacolo alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 12:15 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Bambini che giocano all’ombra della Torre Eiffel, il traffico danzante di Place de la Concorde, un violoncello sotto la pioggia, i bistrot parigini e, sopra ogni cosa, il celebre bacio davanti all’Hôtel de Ville: è questo l’universo poetico de “La Parigi di Robert Doisneau”, protagonista della serata evento in programma martedì 27 maggio 2025, alle ore 18.30, alla Città del Teatro di Cascina (Via Tosco Romagnola 656 – ingresso libero).

Dedicata al maestro della fotografia umanista francese, la serata ripercorre i momenti salienti della sua carriera attraverso un dialogo tra Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto, e lo scrittore Roberto Ippolito, ideatore dell’iniziativa. Al centro della conversazione, l’autobiografia “All’imperfetto dell’obiettivo”, finora inedita in Italia e presentata per la prima volta in questa occasione.

L’incontro, arricchito dalla proiezione e dal commento delle immagini più iconiche di Doisneau, sarà accompagnato dalla lettura delle poesie di Jacques Prévert – grande amico del fotografo – interpretate da Giulia Perelli, e dal concerto “Sous le ciel de Paris” della cantante Michela Lombardi, accompagnata al pianoforte da Andrea Garibaldi.

A seguire, solo su prenotazione, si potrà partecipare a una degustazione di vini, formaggi e specialità francesi a cura dell’Enoteca Prosperini di Pisa (costo: 20 euro – prenotazioni@lacittadelteatro.it | tel. 050 744400). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Pisa.

L’evento rientra nella seconda edizione del festival “Art View” della Città del Teatro ed è pensato per evocare l’atmosfera intima e vibrante della Parigi di Doisneau, il “fotografo di strada” che, come amava dire, si lasciava guidare “dagli ammiccamenti del caso” e che definiva se stesso come un “pescatore di immagini”. Oltre a scene di vita quotidiana, tra gli scatti proposti compare anche Pablo Picasso e, naturalmente, il famoso bacio che è divenuto simbolo stesso dell’amore e di Parigi. Un’immagine che riecheggia nei versi di Prévert: “I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno”.

I protagonisti della serata

Alessandra Mauro

Direttrice editoriale della casa editrice Contrasto e direttrice artistica della Fondazione Forma per la Fotografia di Milano, è curatrice di mostre, autrice e docente di fotografia. Ha firmato diversi volumi tra cui “Photoshow”, “Un tempo, un luogo” e “In breve, Robert Doisneau”.

Roberto Ippolito

Scrittore e giornalista, autore di libri d’inchiesta come “Evasori”, “Abusivi”, “Ignoranti” e “Delitto Neruda”. Esperto organizzatore culturale, porta la cultura in contesti non convenzionali. Alla prima edizione di “Art View” ha presentato “Occhi di donna”, dedicato a tre grandi fotografe: Modotti, Woodman e Battaglia.

