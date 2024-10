Virginia Del Re, un’icona della lotta per i diritti delle donne e della giustizia sociale: le condoglianze della Senatrice Zambito (PD)

Scritto da admin• 3:36 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo la nota stampa della senatrice PD Ylenia Zambito.

“Virginia Del Re ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta per i diritti delle donne e nella promozione della loro condizione attraverso vari progetti. Era una militante femminista, ma anche un’attivista sensibile alle ingiustizie subite dai popoli sfruttati e dai migranti; una donna di pace, colta e sempre pronta a contribuire al dibattito sui diritti. La ricordo con affetto come presidente della Casa della Donna di Pisa, ma anche in molte altre occasioni. La sua presenza era forte e la sua assenza si farà sentire profondamente. Esprimo le mie più sincere condoglianze ai familiari e alle attiviste della Casa.”, afferma Zambito.

Last modified: Ottobre 7, 2024