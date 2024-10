Coalizione Volterra Civica: “Rilanciare la Vivibilità del Centro Storico: oltre il ‘Salotto Buono’ “

Scritto da admin• 3:28 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Coalizione Volterra Civica.

“Negli ultimi giorni, il tema del decoro del centro storico è tornato al centro del dibattito. È positivo parlarne, ma è fondamentale evitare di trasformare il cuore della città in un semplice “salotto buono”, separato dalle aree di sviluppo, contribuendo così alla diminuzione della popolazione residente. Accogliamo con favore il recente finanziamento per l’arredo urbano, ma ci chiediamo quali azioni concrete siano previste per rilanciare la residenzialità del centro storico e cosa stia facendo Barbafieri per affrontare questa sfida. Quando la tutela eccessiva della bellezza ostacola la vivibilità, si rischia di perdere l’essenza della vita cittadina. Negli ultimi cinque anni, non abbiamo visto miglioramenti; l’aumento degli alloggi Airbnb ha ridotto le opportunità per chi desidera risiedere nel centro storico, portando a un’offerta limitata e a prezzi in crescita, rendendo la residenza un privilegio per pochi. Questo problema non riguarda solo Volterra, ma anche città come Siena e Firenze, dove sono stati respinti i tentativi di limitare le locazioni brevi. È essenziale esplorare alternative che possano soddisfare le esigenze di tutti. Suggeriamo di concentrarsi sugli edifici stessi, poiché i vincoli e le regolamentazioni rendono spesso poco vantaggioso vivere nel centro. La mancanza di parcheggi e i requisiti onerosi per le ristrutturazioni creano divisioni tra cittadini, accentuando le disuguaglianze. In un contesto di transizione ecologica, è cruciale promuovere azioni che rendano il restauro e la vivibilità degli edifici storici più attraenti. Se i vincoli non possono essere superati, è necessario offrire incentivi per compensare le spese e alleviare l’impatto sui residenti del centro. Barbafieri dovrebbe considerare nuove idee e condividere con noi il piano preliminare una volta definito.”, conclude il comunicato stampa.

Ottobre 7, 2024