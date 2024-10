Opposizione alla base militare: il centrosinistra pisano in difesa del Parco MSRM

Scritto da admin• 4:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della coalizione di centrosinistra “Progetto civico e progressista” in merito all’appello contro la base militare nel Parco lanciato da 14 associazioni ambientaliste pisane.

“Ringraziamo le 14 associazioni ambientaliste per l’appello contro la realizzazione della base militare nel Parco MSRM, firmato anche da numerosi e illustri sostenitori, e invitiamo a unirsi a questa petizione. Come progetto Civico e Progressista del centrosinistra pisano, ribadiamo il nostro impegno a contrastare questo progetto, sia all’interno che all’esterno del Consiglio Comunale. Lunedì scorso, siamo riusciti a portare la questione all’ordine del giorno, esprimendo la nostra netta opposizione. Il progetto della base militare, sin dal principio, ha mancato di trasparenza e partecipazione, generando perplessità e dissenso. Non possiamo accettare la distruzione di migliaia di alberi e l’impatto delle infrastrutture necessarie in un’area protetta come il Parco di MSRM. Inoltre, riteniamo inaccettabile l’uso strumentale delle compensazioni attraverso la ristrutturazione di strutture architettoniche e militari, che lo Stato avrebbe dovuto già bonificare, per giustificare la costruzione di nuove installazioni militari nel Parco. Il passaggio da un finanziamento iniziale di 190 milioni di euro, che già avevamo contestato, agli attuali 520 milioni è sconcertante, soprattutto in un momento in cui si profilano manovre fiscali che richiedono sacrifici e tagli su sanità, scuola e welfare, come sottolineato dallo stesso ministro Giorgetti. In questo contesto di crisi sociale, un simile investimento appare fuori luogo. Vogliamo che Pisa sia conosciuta per il rispetto dell’ambiente e la tutela del Parco, non per lo scempio di flora e fauna che si profila all’orizzonte.“, conclude il comunicato stampa.

