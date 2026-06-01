Vini, formaggi e salumi del territorio: successo per la degustazione al Wine Bar Sport di Castelnuovo

Written by Redazione• 4:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nuovo appuntamento all’insegna del gusto e della valorizzazione delle produzioni locali al Wine Bar Sport di Castelnuovo Val di Cecina. Domenica 31 maggio si è svolta una partecipata serata degustazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con protagonista l’azienda agricola Guado al Melo di Bolgheri.

Guado al Melo è una realtà vitivinicola situata nel cuore della Doc Bolgheri, sulle colline che si affacciano sulla costa toscana. L’azienda, condotta da Michele Scienza e dalla sua famiglia, coltiva i vigneti nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, producendo vini secondo metodi tradizionali capaci di valorizzare le caratteristiche naturali delle uve e del territorio.

Particolarmente interessante è la cantina aziendale, realizzata interamente all’interno della collina sulla quale si estendono i vigneti. Una scelta che consente di sfruttare le proprietà naturali del terreno per mantenere temperature e umidità costanti durante tutto l’anno, condizioni ideali per la vinificazione e l’affinamento. L’interramento della struttura riduce inoltre il fabbisogno energetico per il controllo climatico, in linea con la filosofia di sostenibilità dell’azienda. La collina che ospita la cantina è ricoperta da ulivi e macchia mediterranea, integrando la struttura nel paesaggio circostante.

Nel corso della serata ogni vino è stato presentato direttamente da Michele e Annalisa, proprietari dell’azienda agricola, che ne hanno illustrato caratteristiche, peculiarità e abbinamenti.

A rendere ancora più ricco il percorso di degustazione sono state altre eccellenze locali: i formaggi dell’azienda agricola Podere Paterno, dove la famiglia Tanda produce specialità di qualità, e i salumi del Salumificio Mugnaioli, che hanno accompagnato i vini in un itinerario particolarmente apprezzato dagli ospiti.

Secondo i partecipanti, la serata si è rivelata piacevole e coinvolgente, confermando il crescente interesse verso iniziative dedicate alla qualità e alla promozione delle produzioni del territorio.

Soddisfazione è stata espressa da Jacopo Manieri, organizzatore dell’iniziativa. “Sono serate impegnative, ma credo fortemente nella promozione dei prodotti locali e il loro abbinamento rappresenta una sfida avvincente. Sono stato molto contento della riuscita della serata e delle numerose reazioni positive ricevute dai nostri ospiti”.

Le degustazioni rappresentano ormai un appuntamento periodico per il Wine Bar Sport, che guarda già alla stagione estiva. “Stiamo organizzando altri eventi per i prossimi mesi – aggiunge Manieri – quando a Castelnuovo arrivano numerosi turisti ospitati negli agriturismi della zona. Si tratta spesso di un turismo lento e attento, che apprezza particolarmente manifestazioni di questo tipo e la possibilità di conoscere da vicino le eccellenze del nostro territorio”.

Last modified: Giugno 1, 2026