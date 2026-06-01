Adesso Calcinaia presenta un esposto ad Anac sul concerto per la Festa della Liberazione

Written by Redazione• 4:01 pm• Calcinaia, Politica

CALCINAIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Adesso Calcinaia.

Il gruppo consiliare Adesso Calcinaia ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla determinazione n. 148 del 22 aprile 2026, relativa all’affidamento diretto del servizio di organizzazione del concerto per la Festa della Liberazione, con un impegno di spesa di 7mila euro a carico del Comune.

“La segnalazione nasce a seguito della risposta ricevuta dall’Amministrazione comunale all’interrogazione presentata dal nostro gruppo – dichiarano i consiglieri –. Nella risposta, il sindaco ha confermato l’assenza di qualsiasi bando pubblico o procedura comparativa per l’organizzazione della celebrazione, motivando tale decisione con il radicamento storico del Comitato 25 Aprile e con la volontà di evitare la frammentazione delle risorse”.

Nell’esposto, Adesso Calcinaia chiede ad Anac di verificare la correttezza dell’operato dell’ente sotto diversi profili. Secondo il gruppo, il Comune avrebbe sostanzialmente recepito la proposta avanzata da un’associazione esterna, formalizzando poi l’affidamento alla società privata indicata dalla stessa associazione, senza alcuna valutazione comparativa o indagine di mercato.

“Una modalità che, a nostro avviso, rischia di svuotare di significato i principi di concorrenza e trasparenza previsti dal Codice dei Contratti Pubblici”, sottolineano i consiglieri.

Il gruppo evidenzia inoltre che il regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici prevede la pubblicazione di avvisi pubblici per consentire la partecipazione delle associazioni del territorio. “In questo caso – aggiungono – non risulta sia stato pubblicato alcun bando, nonostante si tratti di un evento storico e programmabile”.

“Il nostro intento non è mettere in discussione la celebrazione del 25 Aprile – concludono i consiglieri – ma verificare che l’utilizzo delle risorse pubbliche avvenga nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza amministrativa e della parità di trattamento tra le associazioni del territorio”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani.

Last modified: Giugno 1, 2026