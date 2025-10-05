Vincenzo Italiano: “Sul Pisa avevo messo in guardia la squadra. I nerazzurri hanno qualità, lotteranno fino all’ultimo per la salvezza”

Written by admin• 6:06 pm• Pisa SC

BOLOGNA – Alla fine della gara il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano analizza il largo successo degli emiliani sui nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Oggi è stata la prima vittoria in cui abbiamo giocato bene tutti che dà valore ai “pareggiotti” che abbiamo fatto. Affrontiamo la pausa nel migliore dei modi con molta tranquillità e serenità”.

“Quando si tornerà prepareremo la trasferta di Cagliari nel migliore dei modi. Ho parlato spesso con Miranda perché contro il Friburgo non mi era piaciuto invece oggi è entrato bene. A Rowe ho detto davanti a tutti che ci deve tre gol. Dallinga mi è piaciuto molto, era molto concentrato ha fatto bene”.

“Ho visto tutta la gara di Napoli e ho messo in guardia la squadra sul Pisa. Aebischer Nzola, Meister e Cuadrado sono giocatori di lvello. Il Pisa lotterà fino all’ultimo per salvarsi in questa serie A e sarà difficile per tutti vincere a Pisa”.

Last modified: Ottobre 5, 2025